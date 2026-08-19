Apuñaló a su novia, suplantó su identidad y se quedó con el cuerpo en el apartamento: sentencia tras horror en Nueva York

Justin Williams fue condenado a una pena de entre 26 años y cadena perpetua por matar y descuartizar a su novia en el apartamento de ella en Brooklyn (NYC) y luego permanecer allí, mientras sus restos se descomponían.

En ese entonces la víctima -D’Asia Johnson, de 22 años- tenía una orden de restricción que obligaba al acusado a mantenerse alejado de ella. Tras matarla, Williams utilizó el dinero de la joven.

El crimen sucedió en el verano de 2022. El acusado fue declarado culpable cuatro años después, tras un juicio con jurado en junio de 2026, de los cargos de homicidio, ocultamiento de cadáver humano, hurto mayor, posesión delictiva de bienes robados, suplantación de identidad delictiva y fraude de asistencia social. Ahora fue sentenciado por el juez Danny Chun, de la Corte Suprema de Brooklyn.

Según las pruebas, el acusado y la víctima habían mantenido una relación sentimental durante varios años. Durante ese tiempo, él la maltrataba reiteradamente. “Johnson sufrió una violencia atroz a manos de este acusado, quien agravó esa crueldad con una conducta que demostró un desprecio absoluto por su vida, su dignidad y sus seres queridos, que la buscaban desesperadamente. Ahora ha rendido cuentas por esa brutalidad espantosa, y espero que la familia de D’Asia pueda encontrar cierto consuelo y justicia en la sentencia de hoy”, declaró el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, en un comunicado.

El 21 de agosto de 2022 Johnson entró en su apartamento de Linwood Avenue, en East New York, y nunca volvió a salir. En la madrugada siguiente el acusado apuñaló a la víctima en numerosas ocasiones: cinco veces en la parte delantera del torso y cuatro veces en la espalda, alcanzando el corazón y un pulmón, detalló el examen forense.

Según las pruebas, luego Williams descuartizó el cuerpo de Johnson, colocó sus restos en bolsas de basura y los mantuvo dentro del baño del apartamento durante casi un mes, mientras su familia y amigos la buscaban desesperadamente. Durante ese tiempo él siguió viviendo allí y se aprovechó económicamente de Johnson, suplantando su identidad para llamar a su trabajo y notificar ausencias, asegurándose así de seguir recibiendo sus cheques de pago.

El acusado también utilizó dinero de la cuenta bancaria de la víctima para pagar a mujeres que ejercían la prostitución, a quienes llevaba al apartamento mientras los restos de Johnson se descomponían cerca. Asimismo, Williams empleó las prestaciones públicas de Johnson para comprarse comida y llevó a su hijo adolescente al apartamento durante ese período.

Según las pruebas presentadas, cuando los familiares de Johnson fueron a buscarla, el acusado se hizo pasar por ella para ocultar que había fallecido. Finalmente, los restos fueron hallados después de que el personal del edificio, preocupado al no haberla visto en algún tiempo, realizara una visita de comprobación y avisara a la policía.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Crímenes similares en el área triestatal

En noviembre pasado Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En septiembre de 2025 un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyos restos aún no han sido encontrados. En febrero de este año NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos.

A fines de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En julio de 2024 un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado. En otro caso similar en marzo de ese año un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Además, en abril Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

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