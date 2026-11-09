Shakira compite con Lady Gaga por obtener un lugar en el Salón de la Fama de los Compositores

La cantante colombiana Shakira está entre los nominados para entrar al Salón de la Fama de los Compositores. Medios de comunicación han resaltado lo diversa que es la lista de nominados para esta edición. Hay que recordar que este año el reconocimiento le fue entregado a Taylor Swift.

Además de Shakira, la lista de nominados está integrada por Lady Gaga, Pink, Boy George, Jack White, Sia, Vince Gill, Ne-Yo y Debbie Harry y Chris Stein.

Shakira estaría compitiendo en la categoría de compositores-intérpretes, la cual se dedica a resaltar la carrera hecha por aquellos artistas que escriben y también cantan su repertorio. No es de extrañar, pues la colombiana tiene una carrera que cumple con todas las exigencias de los votantes.

Los compositores nominados cumplen con un catálogo que es elegible 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción. Shakira debutó discográficamente a comienzos de los noventa, y su obra, escrita en español e inglés, la convirtió en la artista latina de mayor alcance global. Esa dimensión de puente entre idiomas y mercados es el argumento de fondo de su nominación.

Los ganadores serán anunciados a inicios del 2027, y meses después se hará la gala de entrega de reconocimientos, en la que se celebrará la carrera del elegido.

Si Shakira gana para la edición del 2027, la colombiana se uniría a una lista que incluye a artistas como Paul McCartney y John Lennon, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Wonder, Michael Jackson, Smokey Robinson, Lionel Richie, Dolly Parton, entre otras.

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