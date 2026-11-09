Trump afirmó que “solo bromeaba” al pedir al director de la UFC ser su portavoz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que su propuesta para que Dana White, director ejecutivo de la UFC, fuera el nuevo portavoz de la Casa Blanca se trató de una broma.

“Solo estaba bromeando, pero Dana ama la idea y solo hay un Dana, él es grandioso. No lo sé. Si él estuviese, no se meterían tanto con él”, declaró el mandatario a los medios en Florida antes de tomar un avión a la Casa Blanca.

Puesto vacante y respuesta de la UFC

La sugerencia inicial se publicó el sábado en la red social Truth Social. El cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca permanece desocupado desde el 16 de octubre, fecha en que renunció Katie Zacharia cinco días después de su nombramiento, convirtiéndose en la persona con el mandato más corto en esa función.

A pesar de la rectificación de Trump, la cadena CNN informó mediante una fuente cercana al asunto que el ejecutivo de la organización de artes marciales mixtas rechazó la propuesta.

“Así que estaba bromeando y creo que Dana le gusta la idea, y él es un tipo muy capaz. De hecho viene mañana (lunes, a la Casa Blanca)”, recalcó Trump ahora a los medios.

Ajustes en la Administración tras el resultado electoral

El episodio coincide con una reorganización de personal dentro del Gobierno estadounidense tras los comicios del martes pasado. El viernes se confirmó el nombramiento del asesor Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete, en sustitución de Susie Wiles.

Las elecciones de mitad de mandato otorgaron la victoria al Partido Demócrata, que obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso, retirando la mayoría al Partido Republicano.

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