Miss Universo: Fátima Bosch emite un comunicado sobre el supuesto top 5 de sus favoritas

Todavía no se conoce la fecha exacta para que se efectúe el Miss Universe 2026. Sin embargo, los preparativos están tomando cada vez mayor velocidad y comienzan a darse a conocer los nombres de algunas de las favoritas del público. No obstante, en uno de esos listados, estuvo involucrado el nombre de la ganadora actual, Fátima Bosch, quien emitió un comunicado aclarando la situación.

A través de algunas plataformas, como la de TikTok, comenzó a difundirse un top 5, el cual fue atribuido a la mexicana que actualmente se encuentra en Puerto Rico.

Según esas publicaciones difundidas, Fátima tenía como vaforitas a: Bea Milan (Filipinas), Clara Vegas (Venezuela), Jennifer Barreto (Puerto Rico) y Colombia (María Alejandra López). Sin embargo, Bosch aclaró todos los detalles a través de un mensaje compartido a través de sus historias de Instagram.

Comunicado de Fátimos Bosch

“He visto que algunas páginas están compartiendo un supuesto top de favoritas al Miss Universo atribuyéndomelo a mí, así que quiero aclararles que no he hecho ningún live en TikTok, no he dado ninguna lista de favoritas.

Todavía no he tenido la oportunidad de conocer a todas las candidatas y, además, como actual Miss Universo, considero que no me corresponde dar un top ni mostrar preferencias.

Sé lo que significa estar en su lugar, conozco los sueños y el esfuerzo que hay detrás de cada una, y todas merecen el mismo respeto y apoyo de mi parte”, es parte de lo que señala la mexicana en el comunicado.

Comunicado de Fátima Bosch. Crédito: Vía Instagram | Cortesía

Aunado a eso, dejo claro un punto bastante importante para evitar desinformaciones o malentendidos: “No aclaro todas las fake news en las que me involucran, pero esta sí merece ser aclarada.

Les mando un beso enorme y recuerden que, si tengo algo que compartirles, siempre lo haré a través de mis redes sociales”, Concluyó hacia las candidatas.

Sigue leyendo: