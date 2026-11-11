“Veteranos inmigrantes y sus familias también sufren la amenaza de las deportaciones”

Por primera vez en la historia de la ciudad de Nueva York, una mujer hispana está al frente del Departamento de Servicios a los Veteranos (DVS), se trata de Yesenia Mata, una capitana de la Reserva del Ejército e hija de inmigrantes mexicanos, quien llega a esta conmemoración del Día de los Veteranos con una prioridad: que quienes sirvieron al país se registren y se conecten con una agencia cuyos servicios muchos todavía desconocen.

Y mientras avanzan algunos registros y conversaciones hay una preocupación creciente: contradictoriamente algunos veteranos inmigrantes, que han servido al país, están viviendo como nunca el abismo que significa las palabras “deportación y separación familiar”, dos “armas letales” ante las cuales pocos parecen tener un escudo claro.

“Si no sabemos dónde están los veteranos, qué servicios necesitan, entonces es difícil para la agencia poder dar esos tipos de servicios que necesitan, lo cual sería la llave principal para poder mejorar nuestros tiempos de respuesta”, explicó en entrevista con El Diario.

Este miércoles, cuando Estados Unidos reconoce el servicio de sus veteranos, la comisionada plantea ampliar también la conversación sobre quiénes integran esa comunidad: mujeres, latinos, afroamericanos, personas LGBTQIA+ e inmigrantes, junto con las familias que sostienen su servicio.

“Cuando alguien piensa de un veterano, una veterana, o alguien que está sirviendo en las Fuerzas Armadas, no se imaginan a alguien que se parece a mí: una mujer latina”, afirmó.

Mata quien fue nombrada en enero por el alcalde Zohran Mamdani, insiste en que la oficina atiende al universo militar de la Gran Manzana, solo que ahora su identidad como latina ayuda a incorporar una serie de experiencias que han recibido históricamente menos atención.

Antes de asumir el cargo fue sargento de la Policía Militar del Ejército y directora ejecutiva de La Colmena NYC, una organización comunitaria con fuerte arraigo en Staten Island.

“Hay hijos de inmigrantes que están sirviendo en las Fuerzas Armadas, y que sus padres están siendo detenidos. También conocemos de la realidad de quienes tienen residencia permanente y todavía no son ciudadanos, y aun así pueden ser deportados también”, Yesenia Mata – Comisionada de Servicios a los Veteranos de NYC

Registrarse para conocer los beneficios

La comisionada sitúa en unos 130,000 los veteranos que viven en Nueva York, ahora su principal desafío es que muchos no están conectados con el departamento y desconocen las ayudas para las que podrían ser elegibles.

Como explica en esta conversación, el registro y la identificación implica conocer dónde viven, cuáles son sus necesidades y cómo comunicarse con ellos en su idioma y desde su experiencia cultural, por lo cual desde su visión no se trata únicamente de difundir una lista de programas, sino de lograr que sus posibles beneficiarios se reconozcan como parte de la población a la que están dirigidos.

Mata agrupa las prioridades en tres áreas: orientación sobre beneficios, vivienda y empleo, en efecto esta agencia municipal agencia ayuda a conectar a los solicitantes con recursos de salud, educación y asistencia económica, además de acompañar su transición a la vida civil.

En este sentido, hay una distinción importante: el departamento municipal no es el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos, conocido como VA. Su función es conectar y coordinar servicios con agencias federales, estatales, municipales y organizaciones comunitarias.

De hecho, el DVS es una agencia relativamente joven, ya que fue creada en 2016, cuando el Concejo Municipal elevó a departamento la antigua Oficina de Asuntos de los Veteranos del alcalde.

Mata subrayó las necesidades de los veteranos inmigrantes y sus familias, para ello está trabajando en expandir el apoyo legal: “Esa es una conversación que sigue muy abierta”. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Temor por la separación familiar

Entre los asuntos que Mata quiere hacer visibles está la incertidumbre migratoria de quienes sirven o sirvieron al país sin haberse naturalizado, así como la de militares ciudadanos estadounidenses con familiares indocumentados.

La comisionada relató que estas preocupaciones surgieron durante un panel de veteranos latinos en la pasada conferencia SOMOS celebrada en Puerto Rico.

“Hay muchos hijos de inmigrantes que están sirviendo en las Fuerzas Armadas, y que sus padres están siendo detenidos. También conocemos de la realidad de quienes tienen residencia permanente y todavía no son ciudadanos, y aun así pueden ser deportados también”, remarcó.

La veterana y dirigente comunitaria resalta dos situaciones diferentes: un veterano con green card puede enfrentar un proceso migratorio si existen causales legales de deportación, mientras que un militar nacido en Estados Unidos puede vivir el temor de que sus padres indocumentados sean expulsados, ya que el servicio militar no concede automáticamente ciudadanía al primero ni estatus legal a los familiares del segundo.

Mata subrayó esta tendencia y para ello está trabajando de expandir el apoyo legal: “Esa es una conversación que sigue muy abierta”.

Reconocer a las minorías

Asimismo, la inclusión de veteranos LGBTQIA+ forma parte de ese esfuerzo de acercamiento, por ello Mata expone que la agencia está manteniendo conversaciones con estos grupos para conocer mejor sus experiencias y necesidades.

“Tenemos a muchas personas que son LGBTQ sirviendo en las Fuerzas Armadas, tenemos a muchas mujeres sirviendo en las Fuerzas Armadas, tenemos a muchos latinos, a muchos afroamericanos”, destacó.

También describió una mesa de encuentro de mujeres veteranas y actividades de acercamiento, entre ellas una marcha con mochilas, conocida en el ámbito militar como ruck, que según su balance reunió a más de 1,200 veteranos.

Para Mata, esos espacios permiten llegar a personas que no necesariamente acudirían por iniciativa propia a una oficina gubernamental.

Una prioridad con problemas heredados

Como para la mayoría de los neoyorquinos la vivienda es uno de los principales desafíos de la comunidad militar, se sabe tristemente de veteranos que luego de haber “puesto su pecho” en guerras, tristemente terminan en situación de desamparo y hasta mendicidad en las calles de la ciudad.

Mata describió que han reforzado las visitas a refugios y el avance de actividades comunitarias para localizar a veteranos sin hogar, conectarlos con recursos y ayudarlos en lo posible en medio de las grandes restricciones migratorias a conseguir una residencia permanente.

Esta mujer de armas recibió una agencia con deficiencias documentadas. Una auditoría de la Contraloría municipal, publicada el 26 de diciembre de 2025 y correspondiente al año fiscal 2025, antes de su nombramiento, encontró que el 27% de las solicitudes de vivienda con fechas evaluables no recibió un primer intento de contacto dentro de la meta de cinco días hábiles. En 52 casos, la espera fue de un promedio de 21 días hábiles.

El informe también detectó errores en los registros, cifras inexactas sobre algunos servicios y falta de procedimientos escritos. A la vez, reconoció que el departamento ayudó a 153 veteranos a conseguir vivienda permanente, un aumento del 21% frente al ejercicio anterior, y cumplió el seguimiento requerido para beneficiarios de determinados vales.

Frente a ese antecedente, Mata plantea reforzar la presencia donde están los veteranos y el acompañamiento después de su salida del refugio. Su énfasis está en el ‘aftercare’: mantener contacto periódico con las personas alojadas, con seguimientos que según explicó pueden extenderse hasta dos años.

“No es solo sacarlos de los refugios temporales y ponerlos en un lugar, es asegurarnos que se mantengan en su nuevo hogar”, sostuvo.

Mata: “Algunos veteranos, o incluso de los miembros activos, están teniendo problemas incluso en poder tener comida. Eso es algo que no podemos permitir, como país ni como ciudad” (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Comida, empleo y redes de apoyo

La comisionada municipal también señaló la expansión de los espacios de distribución de alimentos conocidos como Heroes Pantry, con presencia en Staten Island y Brooklyn.

“Muchos de los veteranos, o incluso de los miembros activos, están teniendo problemas incluso en poder tener comida. Eso es algo que no podemos permitir, como país ni como ciudad”, explicó.

El acceso al empleo y la conexión con servicios de salud mental completan una agenda para un grupo que de acuerdo con los balances tienen el doble de posibilidad de enfrentar cuadros de enfermedades mentales. En materia de empleo y emprendimiento, el departamento mantiene el programa NYC Boss Up, para veteranos emprendedores, en alianza con el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (SBS).

Entre sus proyectos figura preservar y reforzar los posts, como se conocen las sedes comunitarias de organizaciones de veteranos donde distintas generaciones han construido espacios de encuentro.

Al hablar del significado de esta conmemoración de hoy, Mata recordó que el sacrificio también alcanza a las parejas, los hijos y quienes cuidan a los veteranos.

“Parte de este servicio es mucho sacrificio personal y un desgaste físico y emocional, pero emocionalmente los familiares también sufren esta consecuencia. Estamos hablando de la ansiedad que produce cuando alguien está en una operación, pero también los días y semanas que no pueden reunirse”, expresó.

Su propia experiencia como militar y esposa de un integrante en servicio activo le ha permitido conocer ese costo. Por eso, insiste en que el reconocimiento debe incluir a quienes acompañan el uniforme desde casa.

Cómo conectarse con los servicios

Registro y solicitudes: acceder a VetConnectNYC desde el sitio oficial del Departamento.

acceder a VetConnectNYC desde el sitio oficial del Departamento. Teléfono de información: 212-416-5250.

212-416-5250. Correo: connect@veterans.nyc.gov.

¿Quién es Yesenia Mata?