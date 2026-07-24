Uber y Lyft ganan batalla legal en Nueva York para despedir a conductores “peligrosos”

Un juez federal dictaminó que la ciudad de Nueva York no puede prohibir a Uber y Lyft desactivar a los conductores de sus aplicaciones sin previo aviso, sentenciando que ley aprobada en enero es inconstitucional.

El juez Gregory Woods emitió una medida cautelar preliminar que impide a la ciudad aplicar la ley, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 28 de julio, a la espera de que se resuelvan las demandas conjuntas presentadas por las empresas el mes pasado.

La Ley Local 52 exige que los servicios de transporte compartido notifiquen a los conductores con 14 días de antelación antes de desactivarlos de las aplicaciones -salvo en casos de “conducta indebida grave”- y contempla la posible readmisión de conductores desactivados desde 2019 únicamente por no haber recibido ese aviso.

El juez Woods afirmó en un fallo por escrito emitido el martes que la ley municipal beneficia a una pequeña fracción de los conductores, al tiempo que interfiere con el derecho de las empresas de transporte compartido a velar por la seguridad de sus plataformas, reportó Reuters.

“Es probable que Uber y Lyft logren demostrar que la ley protege a un grupo reducido de conductores y no promueve el interés social o económico más amplio que la Constitución de EE.UU. exige para permitir una afectación grave de sus contratos”, escribió Woods.

Lyft declaró, a través de un portavoz, que “nos complace que el tribunal haya reconocido las graves preocupaciones de seguridad que motivan esta impugnación”. Por su parte, el vocero de Uber, Josh Gold, declaró: “La opinión judicial subraya que la equidad para los conductores y la seguridad de los pasajeros pueden y deben ir de la mano”.

La ley, una de las primeras de su tipo en Estados Unidos, fue aprobada en enero después de que el Concejo Municipal de Nueva York anulara por amplia mayoría el veto del predecesor alcalde Eric Adams, quien había argumentado que la norma crearía una burocracia costosa y poco práctica para gestionar las reclamaciones por desactivaciones indebidas.

En demandas presentadas con un día de diferencia en junio, Uber y Lyft alegaron que la ley vulneraba sus derechos al debido proceso y a la libertad de expresión consagrados en la Constitución de EE.UU. Argumentaron que la ley amenazaba con socavar su reputación y prestigio comercial, al tiempo que mantenía en activo a conductores peligrosos, incluidos aquellos acusados ​​de conducta sexual inapropiada.

El Departamento Jurídico de la Ciudad de Nueva York no ha emitido comentarios tras el fallo del juez Woods.