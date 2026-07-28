Throo llega a NYC para competir con Uber y Lyft: promete viajes más baratos y mejores ganancias para conductores

El mercado de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Nueva York tiene un nuevo competidor. Throo, una plataforma de viajes compartidos impulsada por la empresa de movilidad global TADA, inició oficialmente operaciones con una propuesta que busca romper el dominio de Uber y Lyft mediante una fórmula sencilla: cobrar menos a los pasajeros y permitir que los conductores conserven una mayor parte de sus ingresos.

La aplicación, autorizada por la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York (TLC), ya está disponible para dispositivos iOS y Android y operará en los 5 distritos de la ciudad. Su llegada representa uno de los intentos más ambiciosos de desafiar el mercado de transporte privado más grande de Estados Unidos.

Según explica New York Times, a diferencia de las plataformas tradicionales, Throo no cobra a los conductores una comisión basada en el porcentaje de cada viaje. En su lugar, aplica una tarifa fija por servicio, un modelo que, según la empresa, permite a los choferes obtener mayores ganancias, mientras los usuarios acceden a tarifas más económicas y con incrementos por alta demanda más moderados.

Un modelo que apuesta por beneficiar a conductores y pasajeros

En los últimos años, miles de conductores de aplicaciones han manifestado su inconformidad por el aumento de las comisiones que pagan a las plataformas y la reducción de sus ingresos. Esa situación es precisamente la oportunidad que Throo pretende aprovechar.

La compañía sostiene que eliminar las comisiones porcentuales cambia la relación económica con los conductores, quienes pueden conservar una parte mucho mayor del dinero generado en cada recorrido. Al mismo tiempo, la empresa afirma que esa eficiencia también se refleja en precios más competitivos para los pasajeros.

El interés entre los conductores parece haber sido inmediato. Desde que abrió el registro en Nueva York a principios de este año, la empresa asegura haber incorporado más de 50,000 conductores antes del lanzamiento oficial, una cifra que considera fundamental para garantizar tiempos de espera reducidos y disponibilidad de vehículos desde el primer día de operaciones.

Respaldada por una empresa con presencia internacional

Aunque la marca Throo es nueva para los neoyorquinos, detrás se encuentra TADA, una empresa con sede en Singapur que opera en distintos mercados internacionales y que asegura haber facilitado más de 150 millones de viajes alrededor del mundo, además de generar cerca de $2,000 millones de dólares en valor bruto de transacciones.

La compañía explica que creó la marca Throo específicamente para NYC con el objetivo de ofrecer una identidad más cercana al mercado local, aunque seguirá operando internacionalmente bajo el nombre de TADA.

“Cada vez que hemos entrado a un nuevo mercado, encontramos conductores y pasajeros que buscan una alternativa más justa. Eso es exactamente lo que representa Throo”, afirmó Kay Woo, fundador y director ejecutivo de la empresa.

Woo, un ejecutivo tecnológico originario de Corea del Sur, ha encabezado personalmente la estrategia de expansión en NYC. Durante meses, acudió, incluso, a las zonas de espera para conductores en el aeropuerto LaGuardia para presentar el proyecto y convencer a choferes de descargar la aplicación antes de su lanzamiento.

¿Qué tan fuerte será la competencia contra Uber y Lyft?

Pese a la expectativa generada por su llegada, Throo enfrentará un desafío enorme para ganar participación en uno de los mercados más competitivos del mundo.

De acuerdo con la TLC, Uber y Lyft concentran alrededor del 80% de todos los viajes realizados mediante vehículos de alquiler y taxis, mientras que Uber representa aproximadamente el 70% de ese segmento, consolidándose como el líder absoluto de la industria.

Ese dominio no solo responde al reconocimiento de marca, sino también a una red de millones de usuarios activos, programas de fidelización, infraestructura tecnológica y una enorme disponibilidad de conductores, ventajas construidas durante más de una década.

Sin embargo, Throo confía en que existe espacio para competir. Su principal argumento es económico: si los conductores ganan más dinero por viaje, tendrán un mayor incentivo para aceptar servicios dentro de la plataforma, mientras que los pasajeros podrían sentirse atraídos por tarifas inferiores.

La diferencia ya comienza a observarse en algunos trayectos. Por ejemplo, un recorrido entre la Terminal de Autobuses de Port Authority, en Manhattan, y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy llegó a ofrecerse por alrededor de $80 en Throo, mientras que servicios similares superaban los $130 tanto en Uber como en Lyft.

El reto será cambiar los hábitos de los usuarios

Aunque los precios más bajos pueden convertirse en una poderosa herramienta para atraer clientes, especialistas coinciden en que el verdadero desafío será modificar los hábitos de millones de neoyorquinos que utilizan Uber o Lyft prácticamente todos los días.

Para consolidarse, Throo deberá mantener sus tarifas competitivas de forma sostenida, garantizar tiempos de espera similares a los de sus rivales y conservar una amplia base de conductores activos. Si logra equilibrar esos factores, podría convertirse en la competencia más seria que Uber y Lyft han enfrentado en NYC en los últimos años.

Por ahora, la apuesta de la empresa es clara: demostrar que un modelo con menores costos para los pasajeros y mejores ingresos para los conductores puede abrirse paso en un mercado dominado desde hace años por dos gigantes del transporte compartido.

Sigue leyendo:

* Uber y Lyft ganan batalla legal en Nueva York para despedir a conductores “peligrosos”

* Niño autista de 11 años tomó un Uber solo hasta el aeropuerto JFK: sus padres exigen respuestas

* Uber lanza en todo el país una opción para que mujeres viajen con conductoras mujeres