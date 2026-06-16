¿Usas Uber o Lyft? Una investigación halló diferencias de hasta 163% por el mismo viaje

Dos personas que solicitan el mismo viaje en Uber, desde el mismo punto de partida, hacia el mismo destino y con apenas segundos de diferencia, pueden pagar tarifas completamente distintas. Una investigación publicada por Consumer Reports, realizada en 18 estados y más de 40 rutas, comprobó que un trayecto idéntico costó $25 dólares para algunos pasajeros y hasta $65 para otros, una diferencia de más del 160%.

Lo que a primera vista luce como una falla del sistema es, en realidad, parte de una estrategia impulsada por inteligencia artificial. El informe también reveló que cerca del 11% de los descuentos mostrados por Uber y Lyft también eran engañosos: promociones calculadas sobre precios previamente inflados para hacer creer a los usuarios que estaban obteniendo un ahorro mayor del real.

El estudio que expone los precios amañados por Uber y Lyft

La investigación involucró a 174 voluntarios que evaluaron más de 40 rutas en 29 ciudades de 18 estados durante marzo y abril de 2026, solicitando cotizaciones para los mismos trayectos casi de forma simultánea.

Los resultados son contundentes: todos los recorridos probados mostraron al menos dos grupos de precios distintos. En Kansas City, Missouri, 55 personas solicitaron el mismo viaje al mismo tiempo y encontraron 29 precios diferentes. La diferencia mediana entre el precio más bajo y el más alto fue del 50%.

En términos prácticos, el estudio advierte que, si usas estas aplicaciones varias veces por semana para ir al trabajo, estarías pagando decenas de dólares más al mes que otras personas que hacen exactamente el mismo recorrido.

¿Cómo decide el algoritmo cuánto cobrarte por un viaje?

Uber y Lyft siempre han justificado que sus precios se establecen de acuerdo con oferta y demanda. Sin embargo, el estudio de Consumer Reports reveló conclusiones algo más profundas.

Derek Kravitz, autor principal del informe, señaló que ambas aplicaciones recopilan datos masivos de sus usuarios: “cómo interactúan con la aplicación, qué tan rápido escriben una dirección y hasta si están recogiendo a un niño del kínder”, según sus propias patentes y políticas de privacidad.

Este hallazgo se suma a señalamientos similares contra otras plataformas como Instacart, también investigadas por aplicar tarifas personalizadas a sus clientes, una práctica que está siendo analizada por las autoridades en EE.UU.

Sin embargo, un portavoz de Uber negó todo ante NBC News: “No personalizamos los precios, punto”, y calificó la investigación de Consumer Reports como “defectuosa”. Por su parte, Sid Patil, vicepresidente ejecutivo de Lyft, sostuvo que su empresa “no practica precios de vigilancia” y atribuyó las diferencias a demanda en tiempo real y características del viaje.

Consumer Reports cuenta otra historia.

Washington ya investiga: presión desde el Congreso

En marzo de 2026, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes inició una investigación formal contra Uber y otras plataformas por el uso de “precios de vigilancia”. El presidente del comité, el representante James Comer de Kentucky, advirtió que los algoritmos podrían “usar datos personales como arma e inflar los márgenes de ganancia a costa de la transparencia del consumidor”.

Las legislaciones en Connecticut y Maryland ya se adelantaron: en 2026 se convirtieron en los primeros estados en prohibir ciertas formas de precios personalizados. Nueva York evalúa una legislación similar.

Por su parte, Consumer Reports llamó formalmente a la Comisión Federal de Comercio (FTC en inglés) y a los fiscales generales estatales para instarlos a investigar las prácticas de descuentos falsos, ya que, según la organización, podrían violar leyes de protección al consumidor en varios estados.

Lo que puedes hacer hoy para no pagar de más en un taxi por aplicación

Comparar precios abriendo ambas apps al mismo tiempo antes de confirmar

abriendo ambas apps al mismo tiempo antes de confirmar Cerrar y reiniciar la aplicación : algunas variaciones desaparecen al buscar de nuevo

: algunas variaciones desaparecen al buscar de nuevo Pedir cotización a alguien cercano para verificar si están viendo el mismo precio

para verificar si están viendo el mismo precio Desconfiar de descuentos con precios “tachados” que parecen inusualmente altos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre precios de vigilancia de Uber y Lyft

¿Uber y Lyft cobran diferente por el mismo viaje?

Sí. Consumer Reports documentó variaciones de hasta un 163% en el mismo trayecto, solicitado casi al mismo tiempo por distintos usuarios en 18 estados.

¿Qué son los precios de vigilancia?

Es un modelo donde la app analiza datos del usuario para determinar el máximo que está dispuesto a pagar y cobrarle ese monto, en lugar de un precio uniforme de mercado.

¿Cómo sé si un descuento de Uber o Lyft es real?

El 11% de los descuentos analizados eran falsos: calculados sobre precios originales inflados. Si el precio “tachado” parece exageradamente alto respecto a lo habitual, hay razón para dudar.

¿Qué estados están actuando contra estas prácticas?

Connecticut y Maryland aprobaron en 2026 leyes que limitan los precios personalizados. Nueva York y otros estados estudian medidas similares.

¿Uber o Lyft pueden ser demandados por esto?

Consumer Reports indicó que las prácticas de descuentos falsos podrían violar leyes de protección al consumidor estatales, y pidió a la FTC investigar formalmente.

Conclusión

El estudio de Consumer Reports no revela un fallo técnico: advierte sobre un modelo de negocio diseñado para extraer el máximo posible de cada usuario sin que lo note. Para la comunidad hispana en Nueva York, donde Uber y Lyft son una alternativa común de movilidad, especialmente en barrios con acceso complicado al metro, el impacto en sus bolsillos se va acumulando.

Si el Congreso avanza y los estados legislan, el panorama podría cambiar. Hasta entonces, comparar antes de confirmar es la única protección disponible.

Sigue leyendo:

– ¿Te están cobrando más por volar sin que lo sepas? El algoritmo detrás de la polémica de JetBlue

– Qué son y cómo funcionan los “precios dinámicos” que desatan la rabia (o la alegría) de los consumidores

– Inflación en EE.UU.: los gastos que tienen más riesgo de subir en los próximos 90 días





