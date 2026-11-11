Thanksgiving 2026: Amtrak pide reservar boletos de tren cuanto antes por la alta demanda

Los viajeros que planean desplazarse en tren durante Thanksgiving tienen una recomendación clara de Amtrak: no esperar hasta el último momento para comprar sus boletos.

A pocas semanas del Día de Acción de Gracias, la compañía ferroviaria advierte que la demanda para el periodo festivo se encuentra en niveles récord, especialmente en el corredor noreste, donde algunos servicios ya comienzan a quedarse sin asientos disponibles.

La advertencia es relevante para quienes saldrán desde Nueva York, Connecticut y otros puntos de la región. Thanksgiving, que este año se celebra el jueves 26 de noviembre, es uno de los momentos de mayor movimiento del calendario estadounidense.

“Realmente recomendamos que las personas reserven sus boletos ahora para garantizar un asiento y obtener las mejores tarifas posibles”, señaló Cheyenne Matthews, portavoz de Amtrak.

Comprar con anticipación puede evitar que un pasajero encuentre un tren completo o tenga que elegir un horario menos conveniente para llegar a su destino.

New Haven registra un salto de pasajeros durante Thanksgiving

El movimiento ya se refleja en Union Station, en New Haven, Connecticut, una de las estaciones importantes del corredor noreste. Durante el periodo de viajes de Thanksgiving de 2025, un total de 39,937 pasajeros llegaron o salieron desde esa terminal. Un año antes, en el mismo lapso de 2024, se habían contabilizado 30,448.

La diferencia equivale a un crecimiento aproximado del 31% en apenas 12 meses. La cifra muestra cómo el tren gana peso en los desplazamientos de temporada y anticipa el desafío que pueden afrontar las estaciones cuando se acerque el feriado de este año.

Amtrak espera otra temporada concurrida y asegura que trabaja para poner más asientos a disposición de los pasajeros, sobre todo en las rutas con mayor demanda.

Amtrak agregará vagones a los trenes Northeast Regional

Como parte de esa preparación, la compañía agregará vagones a determinados servicios Northeast Regional entre el 20 y el 30 de noviembre. La medida busca ampliar la capacidad durante los días de mayor movimiento y facilitar que más personas puedan viajar.

Matthews explicó que Amtrak revisa cada año la operación para maximizar el número de asientos que puede ofrecer. “Estamos agregando capacidad a algunos de nuestros Northeast Regionals”, indicó. Por eso, la recomendación de reservar cuanto antes sigue vigente.

Para quienes viajan desde Nueva York hacia Connecticut, Boston, Philadelphia o Washington, la planificación puede marcar una diferencia. También conviene revisar la estación de salida y la de llegada, así como el horario, antes de completar la compra.

Algunos usuarios de Union Station ya aseguraron sus itinerarios, incluso para fechas posteriores a Thanksgiving. Para muchos pasajeros, el tren ofrece ventajas que van más allá de llegar a tiempo, como por ejemplo: ahorro de gasolina, menor desgaste del automóvil y la posibilidad de evitar ciertas preocupaciones de seguridad al viajar sola.

La recomendación también alcanza a quienes viajan en familia: coordinar la compra permite buscar asientos juntos y reducir cambios de última hora en un periodo especialmente concurrido.

Reservar antes también puede ayudar a pagar menos

La anticipación no solo sirve para asegurar un lugar. Amtrak advierte que adquirir los boletos con tiempo puede facilitar el acceso a tarifas más convenientes, antes de que se agoten las opciones económicas para las fechas de mayor demanda. Los precios y la disponibilidad pueden variar según el trayecto, el horario y el momento de compra.

Quienes todavía no tienen definido su itinerario pueden comenzar por comparar distintas salidas. Si el plan lo permite, considerar un horario alternativo podría abrir más posibilidades.

También es aconsejable comprobar las condiciones del boleto y consultar los canales oficiales de Amtrak antes de dirigirse a la estación.

La temporada de Thanksgiving apenas comienza a tomar forma. Para quienes tienen previsto viajar en tren por el noreste, asegurar el asiento con anticipación puede significar un trayecto más sencillo y, potencialmente, un gasto menor.

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