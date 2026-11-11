Nueva York registra 138 mil estudiantes sin hogar: uno de cada 8 alumnos de escuelas públicas

Uno de cada 8 alumnos de las escuelas públicas de Nueva York pasó por una situación de falta de vivienda durante el año escolar 2024-2025. En total, fueron alrededor de 138,000 estudiantes, frente a los aproximadamente 154,000 contabilizados el periodo anterior. Aunque la cifra disminuyó, la crisis habitacional infantil continúa en niveles alarmantes.

El dato, divulgado por Advocates for Children, confirma que más de 100,000 alumnos de los 5 distritos llevan 11 años consecutivos atravesando algún tipo de problema para tener un hogar. La reducción supone un avance, pero está lejos de indicar que el problema esté bajo control; para miles de menores, la inestabilidad residencial condiciona la asistencia a clases y la continuidad de su educación.

Jennifer Pringle, directora del proyecto para estudiantes en viviendas temporales de la organización, advirtió que el total sigue siendo “increíblemente alto” y muy superior al de hace una década.

¿Cuántos estudiantes de Nueva York viven en alojamientos temporales?

De los 138,000 estudiantes identificados, unos 50,700 pasaron parte del curso en albergues municipales. Otros 81,100 vivieron en hogares compartidos con familiares, amigos u otras personas después de perder su propia vivienda. El resto se encontraba en distintas modalidades de alojamiento temporal, según Advocates for Children.

La caída general estuvo impulsada por una reducción del 22% en el número de alumnos alojados en refugios de la ciudad. El descenso coincide con el cierre de varios albergues de gran tamaño habilitados para recibir a familias recién llegadas durante la crisis migratoria.

Sin embargo, el informe no permite establecer qué ocurrió con cada estudiante que dejó de aparecer en el recuento. Pringle explicó que los datos no identifican adónde se trasladaron esas familias, por lo que no es posible atribuir la disminución a una sola causa.

La falta de vivienda afecta el rendimiento escolar

La emergencia no termina cuando un menor consigue un techo provisional. Según el informe, los estudiantes que atraviesan una situación de sinhogarismo, especialmente quienes residen en albergues, obtienen peores resultados académicos que sus compañeros con una vivienda estable.

Durante el año escolar 2024-2025, más del 60% de los alumnos alojados en refugios faltaron a clases de manera crónica. Además, uno de cada 5 cambió de escuela a mitad del curso.

La distancia entre el alojamiento asignado y el centro educativo también pesa. Pringle señaló que el 37% de las familias termina en un albergue ubicado en un distrito distinto al de la escuela de sus hijos.

Advocates for Children advierte que tampoco existe un mecanismo para identificar a las familias que podrían beneficiarse de un traslado cuando se libera una unidad adecuada más cerca de la escuela. La organización considera que un sistema de reubicación más ágil permitiría acercar a algunos estudiantes a sus centros y aliviar parte de la carga que hoy soportan las familias.

El transporte escolar añade más obstáculos

A los cambios de domicilio se suma el funcionamiento deficiente del transporte escolar municipal. Los alumnos que ingresan en un albergue pueden tener dificultades para continuar asistiendo a su escuela de origen, incluso cuando finalmente se les asigna una ruta de autobús.

Pringle explicó que, aun cuando los pasos administrativos funcionan sin contratiempos, suele transcurrir al menos un mes entre la llegada de una familia al refugio y la asignación de un autobús para que el menor pueda regresar a su centro educativo. Ese periodo puede traducirse en ausencias y una ruptura adicional de la rutina escolar.

¿Qué medidas plantea el Departamento de Educación?

El canciller de Educación de Nueva York, Kamar Samuels, afirmó que el Departamento de Educación (DOE) trabaja con otras agencias municipales y organizaciones defensoras de los menores para proteger la estabilidad académica de los estudiantes en viviendas temporales.

Entre las medidas mencionadas figura la eliminación del requisito de que los niños asistan a todas las reuniones relacionadas con la vivienda. Samuels también destacó la puesta en marcha de escuelas comunitarias en distritos con una elevada concentración de albergues.

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