¿Te gusta el mate? Así debes limpiar la bombilla todos los días, por salud y calidad

Elegir hierba de calidad, controlar la temperatura del agua y cebarlo correctamente son puntos fundamentales para preparar un buen mate. Sin embargo, la higiene de la bombilla también es vital para conservar su sabor y especialmente para cuidar la salud.

Al entrar directamente en la boca, este utensilio debe estar en óptimas condiciones siempre. Especialmente porque suele acumular restos de hojas y partículas que pueden obstruirlo y alterar el sabor de la popular infusión.

Con el paso de los años y la migración, el mate pasó de ser una bebida exclusiva de Argentina y otros países sudamericanos a ganar gran popularidad en Estados Unidos. Gracias principalmente a la amplia comunidad latina en el país.

Por ejemplo, en Nueva York la yerba mate se consigue en tiendas especializadas y supermercados latinoamericanos, como Plata Grocery, en Astoria, y Mi Tierra Supermarket, en Jackson Heights. Sin embargo, la disponibilidad de marcas y accesorios puede variar.

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¿Cómo limpiar la bombilla del mate después de cada uso?

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de Argentina recomienda lavar la bombilla después de utilizarla. Para hacerlo, primero hay que retirar los residuos visibles de yerba y enjuagar el utensilio con abundante agua potable.

Si quedan partículas en el filtro o en el interior del tubo, puede utilizarse un cepillo delgado diseñado para limpiar bombillas. Este accesorio permite llegar a zonas difíciles y retirar los restos que no salen con un enjuague convencional.

Después del lavado, es importante dejar que la bombilla se seque por completo antes de guardarla. La humedad retenida y los residuos orgánicos pueden favorecer condiciones poco higiénicas, por lo que no conviene almacenarla mojada.

Limpieza profunda con bicarbonato de sodio

Además del lavado cotidiano, el INYM recomienda realizar una limpieza más profunda al menos una vez al mes. Su procedimiento consiste en sumergir la bombilla en agua hirviendo con dos cucharadas de bicarbonato de sodio durante aproximadamente 20 minutos.

Hay que colocar suficiente agua en una olla para cubrir completamente el utensilio, incorporar el bicarbonato y dejar que hierva durante el tiempo indicado. Si se limpian varias bombillas juntas, es importante que todas queden sumergidas.

Al terminar, hay que dejarlas sobre una superficie limpia hasta que se enfríen y utilizar un cepillo para eliminar los residuos que todavía puedan permanecer en el filtro. Finalmente, se enjuagan con agua potable y se dejan secar.

¿Qué bombilla conviene elegir para facilitar la limpieza?

Los especialistas aconsejan elegir bombillas de acero inoxidable con resorte o filtro desmontable, porque permiten acceder con mayor facilidad a las partes donde se acumula la yerba.

Por el contrario, los modelos con adornos, apliques o tallados pueden dificultar la limpieza. Una bombilla demasiado estrecha o con curvas pronunciadas también puede complicar el paso del cepillo.

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