La rara enfermedad que provoca el Ozempic, según la FDA: podrías perder la visión

El Ozempic, Wegovy y otros medicamentos utilizados para tratar la diabetes tipo 2 y controlar el peso podrían estar asociados a una rara enfermedad que afecta la visión. Así lo expuso la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos en una advertencia publicada recientemente.

Se trata de una afección llamada neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), la cual puede provocar una disminución aguda e indolora de la visión en un ojo, e incluso la pérdida permanente de la visión.

Asimismo, tras revisar estudios clínicos, investigaciones observacionales y reportes de efectos adversos, la agencia federal anunció que exigirá a los fabricantes incorporar información sobre este posible riesgo en las etiquetas de los medicamentos de la clase GLP-1.

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¿Qué es la enfermedad ocular relacionada con Ozempic y Wegovy?

La NAION ocurre cuando disminuye el flujo sanguíneo hacia la parte delantera del nervio óptico, una estructura que transmite la información visual desde el ojo hasta el cerebro. Cuando este tejido no recibe suficiente sangre y oxígeno, puede sufrir daños que afectan la visión.

Una de sus características es que suele manifestarse de manera repentina y sin dolor, generalmente en un solo ojo. La persona puede notar que ve borroso, que perdió una parte del campo visual o que aparecen zonas oscuras o puntos ciegos. También puede experimentar cambios en la percepción de los colores.

La pérdida visual puede ser permanente. Por eso, ante cualquiera de estos síntomas, la FDA recomienda contactar inmediatamente a un profesional sanitario y buscar una evaluación oftalmológica.

¿Qué encontró la FDA sobre Ozempic y otros medicamentos?

La investigación realizada por la FDA identificó una tasa de 6.4 casos de NAION por cada 100.000 personas al año entre quienes recibieron medicamentos GLP-1, frente a 3.8 entre quienes utilizaron placebo u otros tratamientos para reducir la glucosa.

Cabe destacar que estas cifras no significan que miles de pacientes están perdiendo la visión. La afección continúa siendo poco frecuente y los resultados expresan una tasa de aparición a lo largo del tiempo de seguimiento.

Además de Ozempic, la advertencia también incluye otros medicamentos como Wegovy, que también contiene semaglutida, así como Mounjaro y Zepbound, elaborados con tirzepatida.

¿Debo dejar de consumir el Ozempic?

La FDA no insta a dejar el medicamento, más bien recomienda que quienes experimenten cambios repentinos en la visión busquen atención médica de inmediato. Si se confirma un episodio de NAION, el paciente debe conversar con su médico sobre la conveniencia de continuar o interrumpir el medicamento.

Por su parte, la Academia Estadounidense de Oftalmología también aconseja no abandonar estos tratamientos por cuenta propia. La decisión debe considerar los beneficios del medicamento, los antecedentes de cada paciente y los posibles riesgos.

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