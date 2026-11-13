Víctimas del derrumbe en Brooklyn eran inmigrantes latinos

La tragedia ocurrida en Flatbush, Brooklyn, dejó 8 fallecidos, incluidos 2 niños, y 18 heridos. Entre las víctimas hay inmigrantes latinoamericanos que habían construido sus vidas en Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani confirmó que personas originarias de México, Colombia, Ecuador y otros países estuvieron entre los afectados por el desplome.

El colapso de un edificio de 3 pisos en el vecindario de Flatbush, ocurrido el miércoles 11 de noviembre, dejó al descubierto el drama de varias familias inmigrantes que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos.

La Policía de Nueva York (NYPD) difundió los nombres de los 8 fallecidos, 6 adultos y 2 menores de edad, mientras las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias que provocaron el derrumbe.

Durante una conferencia de prensa, Mamdani recordó a las víctimas y destacó que eran vecinos, padres, hijos y familias jóvenes que habían llegado a la ciudad para construir un futuro.

“Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá”, expresó el alcalde.

Identifican a 8 víctimas del derrumbe en Flatbush

Las autoridades dieron a conocer la identidad de las personas que perdieron la vida cuando la estructura ubicada en Flatbush Avenue cedió y cayó sobre un terreno de construcción contiguo.

La lista oficial incluye a 2 niños y 6 hombres adultos:

Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años.

Kevin Santiago Reyes González, de 10 años.

Gabriel Siguencia, de 22 años.

Mamadou Bhoye Barry, de 23 años.

José Luis Caguana Cosquilla, de 26 años.

Edgar Sapón, de 26 años.

Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31 años.

Mamadou Bhoye N’Diaye, de 31 años.

La identificación de las víctimas permitió conocer que la tragedia golpeó a comunidades de distintas nacionalidades. El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó que 3 de los fallecidos eran ciudadanos colombianos: los 2 menores y un adulto.

Por su parte, entre los fallecidos de origen ecuatoriano se encuentra José Luis Caguana Cosquilla, de 26 años, cuya muerte también fue confirmada por sus familiares y representantes consulares.

El joven trabajaba en la construcción ubicada junto al edificio residencial. Su historia ha generado especial conmoción porque dejó a una esposa embarazada y a un hijo pequeño.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Carlos Caguana, compartido con medios locales, José Luis llevaba aproximadamente 6 años viviendo en Estados Unidos y era el principal sustento económico de su familia.

La información difundida sobre Edgar Sapón también lo identifica como guatemalteco. En cuanto a las referencias a inmigrantes mexicanos, las autoridades han mencionado a ciudadanos de ese país entre las comunidades afectadas, pero no se ha precisado públicamente cuál de los fallecidos identificados tenía nacionalidad mexicana.

2 trabajadores de construcción murieron en el desplome

El derrumbe no solo afectó a quienes se encontraban dentro del inmueble residencial. La caída de la estructura alcanzó un terreno vecino donde se realizaban trabajos de excavación y construcción, lo que dejó atrapados tanto a residentes como a trabajadores.

Las autoridades confirmaron que 2 de los adultos fallecidos trabajaban en la zona de construcción. Entre ellos estaba Caguana, cuya muerte puso rostro a las consecuencias que el accidente tuvo para las familias de los trabajadores inmigrantes.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) desplegó una operación de gran magnitud para localizar y sacar a las personas atrapadas entre los escombros. Más de 250 bomberos y trabajadores de emergencias médicas participaron en la respuesta.

De acuerdo con el balance oficial, 6 personas murieron en el lugar del derrumbe y otras 2 fallecieron posteriormente en hospitales.

Además, 18 personas resultaron heridas, entre ellas 4 bomberos que participaron en las labores de emergencia. La mayoría de los pacientes hospitalizados permanecían en condición estable, aunque uno de ellos se encontraba en estado crítico, según los reportes del alcalde.

La operación de búsqueda y rescate concluyó el jueves 12 de noviembre, después de casi 24 horas de trabajo. Posteriormente, el FDNY entregó el lugar al Departamento de Edificios de la ciudad (DOB), organismo encargado de continuar con las inspecciones y las investigaciones correspondientes.

Investigan las causas del derrumbe en Brooklyn

El origen del colapso todavía no ha sido determinado. Las autoridades investigan tanto las condiciones del edificio residencial como los trabajos de excavación que se realizaban en el terreno contiguo.

El Departamento de Edificios ordenó detener las actividades de construcción mientras avanzan las investigaciones. Los investigadores deberán establecer si las labores en el terreno vecino tuvieron alguna relación con el desplome y si existían condiciones estructurales que contribuyeron al accidente.

Mamdani aseguró que la ciudad realizará una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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