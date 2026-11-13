Uno de cada cinco usuarios del metro de NYC no puede pagar la tarifa de $3

Uno de cada cinco usuarios del metro y los autobuses de Nueva York afirma que tiene problemas para pagar la tarifa de $3 cuando necesita viajar, según una encuesta de la Sociedad de Servicio Comunitario (CSS).

El problema afecta especialmente a los residentes hispanos y afroamericanos, y muestra cómo el costo del transporte puede escalar hasta convertirse en una barrera para llegar al trabajo, la escuela, las citas médicas o cualquier otra actividad habitual para personas activas.

La organización advierte que existen diferencias importantes según la raza y el lugar de residencia. Entre las personas que reportaron dificultades para pagar el boleto, el 30% era hispano y el 27% afroamericano, frente al 12% de personas blancas y el 10% de asiáticas.

El costo del transporte pesa en los hogares

La tarifa base del metro y los autobuses locales, limitados, de hora punta y Select Bus Service es de $3 desde enero de 2026. Los autobuses exprés cuestan $7.25, según las tarifas establecidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Aunque el sistema limita el gasto semanal en metro y autobuses locales a $35, esa cantidad ya se ha convertido en una carga para trabajadores de bajos ingresos y familias que deben distribuir su presupuesto entre transporte, alimentos y vivienda.

La encuesta de CSS se realizó entre agosto y septiembre de 2026 a 4,111 adultos del estado de Nueva York, incluidos más de 2,000 residentes de la ciudad, y se les preguntó si podían pagar el transporte público cuando necesitaban utilizarlo.

Rachel Swaner, vicepresidenta de políticas, investigación y defensa de CSS, señaló que los usuarios hispanos y afroamericanos tienen mayores probabilidades de reportar dificultades para cubrir las tarifas que los blancos y asiáticos.

El Bronx enfrenta la mayor dificultad

Los habitantes de El Bronx registraron la proporción más alta de usuarios que no pueden pagar el boleto: 29%, por encima de los otros cuatro distritos de la ciudad.

El problema también afecta a personas que tienen empleo. Más de la mitad de quienes reportaron dificultades para pagar el transporte trabajan, y el 26% tiene un empleo de tiempo completo para un solo patrón.

Esto demuestra que contar con un trabajo no siempre garantiza que una persona tenga dinero suficiente al mes para cubrir sus desplazamientos diarios.

Swaner advirtió que muchos residentes que ganan demasiado para solicitar determinados beneficios públicos también enfrentan dificultades económicas.

Fair Fares no alcanza a todos los usuarios

El programa municipal Fair Fares NYC ofrece un descuento del 50% en el metro y los autobuses elegibles a residentes de entre 18 y 64 años que cumplen los requisitos de ingresos.

En 2026, la ciudad amplió el límite de elegibilidad del 150% al 200% del nivel federal de pobreza. El cambio incorporó aproximadamente a 340,000 personas y elevó a unos 1.3 millones el total de neoyorquinos elegibles.

Sin embargo, la encuesta encontró que el 29% de quienes no pueden pagar la tarifa tiene ingresos superiores al 200% del nivel federal de pobreza, por lo que quedan fuera del programa.

La CSS considera que la ciudad debería ampliar el acceso hasta el 300% del nivel federal de pobreza y ofrecer transporte gratuito a quienes ganan hasta el 150% de ese umbral.

La organización sostiene que los descuentos basados exclusivamente en los ingresos no resuelven todas las dificultades, porque también existen hogares que superan los límites establecidos, pero siguen teniendo problemas para cubrir sus gastos.

Cómo solicitar Fair Fares NYC

Si tienes dificultades para pagar el transporte, puedes revisar si calificas para Fair Fares NYC. Para solicitarlo debes:

Residir en uno de los cinco distritos de Nueva York

Tener entre 18 y 64 años

Cumplir los límites de ingresos establecidos por el programa

Presentar la documentación requerida para comprobar tu identidad, residencia e ingresos

El beneficio reduce a la mitad el costo de los viajes elegibles en metro y autobuses. También puedes consultar la tarifa reducida de la MTA, disponible para personas de 65 años o más y personas con discapacidades calificantes. En esos casos, el viaje cuesta $1.50.

Si te interesa, ambos programas tienen requisitos diferentes, por lo que conviene revisar cuál corresponde a tu situación.

Nueva York sigue debatiendo la gratuidad de los autobuses

Los resultados de la encuesta también reavivaron la discusión sobre la posibilidad de ofrecer autobuses gratuitos en la ciudad.

El alcalde Zohran Mamdani prometió durante su campaña hacer gratuitos todos los autobuses de la MTA. Según amNewYork, el alcalde ha reiterado su intención de cumplir esa propuesta, aunque todavía no se ha concretado.

Swaner considera que una medida universal podría beneficiar a personas que quedan fuera de los programas de descuentos por ingresos. Su implementación, sin embargo, requeriría decisiones y recursos a nivel estatal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo del transporte público en NYC

¿Cuánto cuestan el metro y el autobús en Nueva York?

La tarifa base es de $3 para el metro y los autobuses locales, limitados y Select Bus Service. Los autobuses exprés cuestan $7.25.

¿Quién puede obtener Fair Fares NYC?

Los residentes de entre 18 y 64 años que viven en alguno de los cinco distritos y cumplen los límites de ingresos del programa pueden solicitar el descuento del 50%.

¿Cuántos usuarios no pueden pagar el transporte público?

Según CSS, uno de cada cinco usuarios encuestados dijo que no puede pagar la tarifa cuando necesita viajar.

¿Qué distrito enfrenta más dificultades?

El Bronx registró el porcentaje más alto, con 29% de usuarios que reportaron problemas para pagar el boleto.

¿La tarifa reducida de la MTA es igual a Fair Fares?

No. La tarifa reducida de la MTA está dirigida a personas de 65 años o más y personas con discapacidades calificantes. Fair Fares es un programa municipal para residentes de bajos ingresos.

Conclusión

La encuesta de CSS muestra que el precio del transporte público representa una dificultad cotidiana para una parte de los usuarios de Nueva York. Aunque la ampliación de Fair Fares permite que más familias accedan a descuentos, una proporción importante de quienes no pueden pagar el boleto sigue fuera del programa.

El desafío para la ciudad es ampliar las alternativas de ayuda para que el costo de un viaje no se convierta en un obstáculo para que millones de neoyorquinos puedan trabajar, estudiar o recibir atención médica.

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