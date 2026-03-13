Nueva York estudia buses gratis para todos: las claves del experimento del alcalde Mamdani

Nueva York podría estar a punto de probar una idea que durante años parecía imposible en una gran ciudad de Estados Unidos: autobuses gratuitos para todos los pasajeros.

El alcalde Zohran Mamdani impulsa un plan para realizar un experimento de transporte público sin tarifas en la red de buses de la ciudad. La propuesta busca facilitar la movilidad de millones de residentes y turistas, especialmente en un momento en que Nueva York se prepara para recibir visitantes de todo el mundo por el Mundial de fútbol 2026.

El proyecto no implicaría eliminar el pago de manera permanente de inmediato. La idea es realizar una prueba temporal de varias semanas para evaluar si el sistema puede funcionar sin tarifas y qué impacto tendría en la movilidad urbana.

Aunque todavía necesita aprobación política y financiera, el plan ya generó debate entre expertos, autoridades estatales y usuarios del transporte público.

Qué propone exactamente el plan de buses gratis en Nueva York

La propuesta del alcalde Mamdani consiste en eliminar temporalmente el pago en los autobuses urbanos que operan en los cinco distritos de Nueva York. Según el proyecto, la ciudad podría implementar un programa piloto de aproximadamente cinco semanas en el que los pasajeros subirían al bus sin pagar tarifa.

La idea de hacerlo durante el Mundial 2026 no es casual. Durante ese evento deportivo internacional se espera un fuerte aumento en la cantidad de visitantes que llegarán al área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

El experimento permitiría evaluar varios aspectos del sistema:

Si aumenta el número de pasajeros.

Si mejora la velocidad de los viajes.

Si disminuyen los conflictos entre conductores y usuarios.

Cómo impacta la medida en el tráfico y el uso del automóvil.

Si el resultado del piloto es positivo, el alcalde ha planteado la posibilidad de discutir un modelo permanente de buses gratuitos.

Un autobús del sistema MTA recoge pasajeros en Manhattan. La ciudad estudia un experimento para que los buses sean gratis durante varias semanas. Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Por qué el alcalde Mamdani quiere eliminar el pago del autobús

El plan forma parte de una agenda más amplia que busca reducir el costo de vida en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo.

El transporte representa un gasto importante para muchas familias. Actualmente, el sistema de transporte público de la ciudad tiene una tarifa base que supera los 2,90 dólares por viaje.

Eliminar el pago en los autobuses podría ayudar especialmente a trabajadores de bajos ingresos, estudiantes, adultos mayores y personas que viven en barrios donde el metro no llega con facilidad.

Los defensores del proyecto también sostienen que los sistemas sin tarifas pueden hacer más eficiente el transporte. Cuando los pasajeros no necesitan pagar o validar una tarjeta, el ascenso al bus es más rápido. Esto reduce el tiempo que el vehículo permanece detenido en cada parada y puede mejorar la puntualidad del servicio.

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Cuánto costaría hacer gratis los buses en Nueva York

Uno de los principales obstáculos para el proyecto es el financiamiento. El sistema de transporte de la ciudad depende en gran medida de los ingresos generados por las tarifas. Eliminar el pago en todos los autobuses implicaría reemplazar esos recursos con fondos públicos.

Especialistas en transporte estiman que el costo anual de un sistema de buses sin tarifa podría superar los 700 millones de dólares. Para compensar ese ingreso perdido, el alcalde ha planteado distintas alternativas, entre ellas:

Aumentar impuestos a los ingresos más altos.

Destinar más subsidios públicos al transporte.

Redistribuir recursos del presupuesto municipal.

Sin embargo, la decisión final no depende únicamente de la alcaldía. El sistema de autobuses forma parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), una entidad controlada principalmente por el estado de Nueva York. Por ese motivo, cualquier cambio estructural en las tarifas requiere coordinación con el gobierno estatal.

Más de 1 millón de pasajeros diarios utilizan los buses en NYC. Crédito: NYC DOT | Cortesía

El antecedente: rutas de buses gratis que ya se probaron

La idea de eliminar el pago en los autobuses no es completamente nueva. En los últimos años, la MTA realizó programas piloto en algunas rutas específicas donde los pasajeros podían subir al bus sin pagar.

El objetivo de esas pruebas era estudiar cómo cambia el comportamiento de los usuarios cuando desaparece la tarifa. Los resultados mostraron algunos efectos importantes:

Aumento significativo del número de pasajeros.

Reducción en el tiempo de subida al autobús.

Menos conflictos relacionados con el pago del pasaje.

Estos resultados alentaron a varios funcionarios y especialistas a considerar la posibilidad de ampliar el modelo.

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Cuántas personas usan los buses en Nueva York

El sistema de autobuses de Nueva York es uno de los más grandes de Estados Unidos y cumple un papel clave en la movilidad urbana. Algunos datos muestran su magnitud:

Más de 1 millón de pasajeros diarios utilizan los buses.

Existen más de 300 rutas que conectan los cinco distritos.

El sistema cubre zonas donde el metro no llega o tiene menor frecuencia.

Para millones de trabajadores, los autobuses son el principal medio de transporte para llegar al trabajo, la escuela o los servicios básicos. Por ese motivo, cualquier cambio en el sistema tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la ciudad.

El Mundial 2026 podría ser la gran prueba del experimento

El Mundial de fútbol 2026 será uno de los eventos deportivos más grandes de la historia. El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y el área de Nueva York será una de las sedes principales. Varios partidos se jugarán en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey pero dentro de la zona metropolitana de la ciudad.

Se espera que millones de turistas visiten la región durante el campeonato. Por eso, para el alcalde Mamdani el contexto representa una oportunidad ideal para probar nuevas soluciones de movilidad urbana.

Si el experimento de buses gratuitos se concreta y funciona bien, podría abrir la puerta a una discusión más amplia sobre el futuro del transporte público en Nueva York y en otras grandes ciudades de Estados Unidos.

Los precios de hospedaje en NY-NJ para la final del Mundial de 2026 se han incrementado 228% en promedio. Crédito: Shutterstock

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Tres datos clave sobre el transporte en Nueva York

El sistema de transporte de la ciudad mueve millones de viajes diarios entre metro, buses y trenes suburbanos.

La red de autobuses conecta cientos de barrios donde el metro no tiene cobertura directa.

Nueva York recibe más de 60 millones de visitantes al año, lo que convierte al transporte público en una infraestructura crítica para la economía local.

La propuesta del alcalde Mamdani todavía enfrenta varios desafíos políticos y financieros, pero ya logró algo importante: abrir un debate que hasta hace poco parecía improbable en Estados Unidos.

En muchas ciudades del mundo, el transporte público gratuito comenzó como pequeños experimentos y terminó convirtiéndose en políticas permanentes para reducir el tráfico, mejorar el acceso a la movilidad y apoyar a las comunidades con menos recursos.

Nueva York, una de las ciudades más influyentes del planeta, podría convertirse ahora en el escenario de esa discusión. Si el experimento se concreta y demuestra que el sistema puede funcionar sin tarifas, la pregunta dejará de ser si los autobuses pueden ser gratis… y pasará a ser cuándo otras ciudades seguirán el mismo camino.

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