Condominios en EE.UU. tienen 123% más vendedores que compradores

El mercado de condominios en Estados Unidos ofrece más oportunidades para quienes buscan comprar una vivienda, pero también exige revisar los gastos que pueden elevar el costo de propiedad.

En septiembre de 2026 había 123% más vendedores que compradores, la mayor diferencia registrada desde 2013, una situación que puede dar a las familias hispanas más margen para negociar precios en Nueva York y Nueva Jersey.

La reversión del mercado es notable. Hace cinco años, en septiembre de 2021, los vendedores de condominios eran 25.1% menos que los compradores. Desde entonces, el número de compradores cayó 54%, mientras que el de vendedores aumentó 36%, según datos de Redfin.

¿Por qué hay más vendedores que compradores?

Redfin estimó que en septiembre había 197,248 vendedores de condominios en todo el país, frente a 88,460 compradores. Esto representa más de dos vendedores por cada comprador y un incremento frente al excedente de 95.5% registrado un año antes.

El aumento de las cuotas de las asociaciones de propietarios, conocidas como ‘HOA fees’, los seguros y las evaluaciones especiales para reparaciones explican parte del enfriamiento. Estos cargos elevan el costo de vivir en un condominio, incluso cuando el precio de compra parece accesible.

“Para los inquilinos que han ahorrado para un pago inicial y están listos para generar patrimonio, estas condiciones favorables para el comprador son una oportunidad”, sostuvo Asad Khan, economista senior de Redfin. También señaló que los compradores tienen más margen para negociar reducciones de precio.

¿Qué significa un mercado en estas condiciones para tu bolsillo?

La mayor oferta puede generar tres ventajas: más unidades disponibles, posibilidades de conseguir una rebaja y más tiempo para comparar edificios antes de tomar una decisión.

El precio mediano de venta de un condominio bajó 0.8% interanual, hasta aproximadamente $339,000 en septiembre. Además, el 37% de las unidades vendidas terminó con una reducción respecto al precio inicial, frente al 16% registrado cinco años atrás.

También aumentó el tiempo necesario para concretar una operación. El condominio típico permaneció 63 días en el mercado antes de quedar bajo contrato, frente a 35 días en septiembre de 2021.

Estas condiciones reducen la presión para decidir de inmediato y pueden fortalecer la posición de quienes tienen financiamiento aprobado y capacidad para presentar una oferta competitiva.

El gasto oculto que debes revisar

Sin embargo, ante los altos costos, una rebaja en el precio no garantiza que el condominio sea económico. Las cuotas de mantenimiento, los seguros y las evaluaciones especiales por reparaciones pueden consumir el ahorro conseguido durante la negociación.

Antes de presentar una oferta, considera estos puntos:

Revisa los estados financieros del edificio y sus reservas para reparaciones

Pregunta si existen obras importantes pendientes, litigios o evaluaciones especiales

Compara las cuotas mensuales, los seguros y los impuestos de la propiedad

Consulta el historial de ventas de otras unidades del mismo edificio

Calcula el gasto total sin comprometer tu fondo de emergencia

“Investigar los edificios en los que te gustaría vivir es clave para encontrar una comunidad financieramente saludable y evitar facturas sorpresa por evaluaciones más adelante”, advirtió Cecilia Cordova, agente Premier de Redfin en Miami y propietaria de un condominio.

Nueva York y Nueva Jersey: mercados diferentes

El panorama nacional no refleja por completo lo que ocurre en la región metropolitana. En el área de Nueva York, Redfin registró un excedente de vendedores de 36.8% en septiembre, con 15,351 vendedores frente a 11,219 compradores.

Sin embargo, Nassau County presentó una situación diferente. Fue el único de los 50 mercados más poblados analizados donde predominaron los compradores: hubo 32% menos vendedores que compradores, con 1,052 vendedores frente a 1,545 compradores. Esta condición mantiene la presión sobre los precios y reduce el margen de negociación para los compradores.

Nueva Jersey registró mercados equilibrados, aunque con matices. Newark tuvo 9.8% menos vendedores que compradores, mientras que New Brunswick presentó un excedente de vendedores de 5.3%.

Para quienes buscan comprar en Nueva York y Nueva Jersey, estas cifras muestran que las oportunidades dependen de la ubicación. La negociación puede ser más favorable en algunos mercados, pero la oferta y los costos de mantenimiento siguen siendo factores determinantes.

Cómo negociar mejor al comprar un condominio

Si estás considerando adquirir una propiedad, solicita una preaprobación hipotecaria y compara unidades similares antes de presentar una oferta. El mayor tiempo que los condominios permanecen en el mercado también puede permitirte negociar una reducción o solicitar que el vendedor cubra determinados gastos de cierre.

Si eres vendedor y necesitas concretar la operación, la estrategia cambia. Cecilia Cordova recomendó considerar el alquiler temporal de la unidad o establecer un precio competitivo frente a otras propiedades del mismo edificio.

“No es momento de intentar experimentar con un precio más alto”, señaló la agente.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el exceso de oferta en el mercado inmobiliario en EE.UU.

¿Cuántos vendedores de condominios hay por cada comprador en EE.UU.?

En septiembre de 2026 había 197,248 vendedores y 88,460 compradores, lo que representa más de dos vendedores por cada comprador.

¿Bajaron los precios de los condominios?

El precio mediano nacional fue de aproximadamente $339,000, una caída de 0.8% respecto al año anterior.

¿Es buen momento para comprar en Nueva York?

El área de Nueva York registró 36.8% más vendedores que compradores, lo que puede ofrecer oportunidades de negociación. Sin embargo, Nassau County presentó mayor demanda que oferta.

¿Qué gastos debo revisar antes de comprar?

Las cuotas de HOA, los seguros, los impuestos, las reservas financieras del edificio y las posibles evaluaciones especiales por reparaciones.

¿Es buen momento para vender un condominio?

La competencia entre vendedores es elevada. Un precio competitivo y una comparación con propiedades similares pueden ayudar a concretar la operación.

Conclusión

El excedente de vendedores de condominios en Estados Unidos abre oportunidades para quienes buscan comprar y tienen capacidad financiera para negociar. Sin embargo, una reducción en el precio no elimina los gastos de mantenimiento, seguros e impuestos. Comparar edificios y calcular el costo total de propiedad son acciones prioritarias para aprovechar las condiciones actuales sin comprometer las finanzas familiares.

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