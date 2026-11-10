Vivienda consume más de la mitad del ingreso de millones de hogares en EE.UU.

El costo de la vivienda absorbe más de la mitad de los ingresos de millones de hogares en Estados Unidos y está dejando menos dinero para cubrir los gastos por alimentos, transporte, salud y ahorro, una tendencia preocupante porque refleja las dificultades que pasan muchos estadounidenses para llegar a fin de mes.

Un análisis del Bank of America Institute encontró que uno de cada cuatro inquilinos de menores ingresos destina más del 50% de sus ingresos para pagar el alquiler. Pero esta presión también está impactando en propietarios con hipotecas y mayores ingresos.

El problema va más allá de las familias con salarios bajos. Según la Universidad de Harvard, 21.6 millones de hogares dedicaron más de la mitad de sus ingresos a la vivienda en 2024.

Millones de hogares destinan más de la mitad de sus ingresos a vivienda

El informe Inside the Cost-of-Living Squeeze encontró que la vivienda representa alrededor del 30% del ingreso de los hogares analizados, tanto entre propietarios como entre inquilinos.

El estudio utilizó datos anonimizados de transacciones bancarias para comparar los gastos de los hogares durante los últimos cuatro años. Sus resultados muestran que los alquileres y las hipotecas siguen representando una carga importante.

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Durante 2025, los inquilinos destinaron más del 32% de sus ingresos a la vivienda. El análisis también encontró que cerca del 25% de los inquilinos de menores ingresos utilizó más de la mitad de su dinero para pagar el alquiler durante los primeros nueve meses de 2026.

Pero también alrededor de uno de cada cuatro propietarios con hipoteca y altos ingresos destinó más de la mitad de su dinero a para cubrir sus gastos de vivienda.

Nueva York y Nueva Jersey también enfrentan altos costos de vivienda

El problema tiene una dimensión importante para quienes viven en el área metropolitana de Nueva York.

El estudio de asequibilidad de 2026 de la Junta de Directrices de Alquiler de la ciudad encontró que 51.6% de los hogares inquilinos de Nueva York destinaban al menos 30% de sus ingresos al alquiler en 2024. Incluso, 28.8% destinaba la mitad o más.

En el área metropolitana de Nueva York-Newark-Jersey City, aproximadamente 52.4% de los hogares inquilinos destinaba al menos 30% de sus ingresos a la vivienda durante el periodo 2020-2024, de acuerdo con datos del Censo analizados por USAFacts.

Estos porcentajes muestran que la presión no se limita a Manhattan. Para muchas familias, pagar la renta implica reducir el dinero disponible para otras necesidades.

La vivienda deja menos dinero para otros gastos

El Bank of America Institute señala que la vivienda absorbe una proporción mayor del ingreso que otros gastos esenciales.

En 2026, la gasolina y los alimentos representaron en conjunto cerca del 13.5% del ingreso de los hogares analizados. La vivienda, en cambio, se mantuvo alrededor del 30%.

El informe también advierte que el crecimiento de los salarios reales se ha moderado, por lo que algunos hogares han tenido que modificar sus hábitos para sostener el consumo.

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En términos prácticos, cuando una parte tan grande de tu salario se destina a vivienda, tienes menos margen para afrontar una reparación del automóvil, una factura médica o un aumento inesperado de los servicios.

¿Qué puedes revisar para reducir la presión del alquiler o la hipoteca?

Si el costo de tu vivienda consume una parte elevada de tus ingresos, revisa tu presupuesto antes de asumir nuevos compromisos:

Calcula tu porcentaje: divide el gasto mensual de vivienda entre tus ingresos mensuales y multiplica por 100

divide el gasto mensual de vivienda entre tus ingresos mensuales y multiplica por 100 Incluye todos los costos: suma renta o hipoteca, seguro, impuestos, mantenimiento y servicios

suma renta o hipoteca, seguro, impuestos, mantenimiento y servicios Compara alternativas: revisa si mudarte o compartir vivienda puede mejorar tu presupuesto

revisa si mudarte o compartir vivienda puede mejorar tu presupuesto Evita comprometerte de más: calcula cuánto te quedará para alimentación, transporte, salud y ahorro

La referencia federal considera que una vivienda es asequible cuando representa como máximo el 30% del ingreso familiar. Superar ese límite se considera una carga económica; destinar más del 50% constituye una carga severa.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de la vivienda en EE.UU.

¿Qué porcentaje del ingreso debería destinarse a vivienda?

La referencia federal considera asequible una vivienda que consume hasta el 30% del ingreso familiar. Superar ese límite puede reducir el dinero disponible para otros gastos.

¿Cuántos hogares gastan más de la mitad de sus ingresos en vivienda?

Harvard estimó que 21.6 millones de hogares estadounidenses destinaron más del 50% de sus ingresos a la vivienda en 2024.

¿El problema afecta solamente a las familias de bajos ingresos?

No. Bank of America encontró que alrededor de uno de cada cuatro propietarios hipotecados de mayores ingresos también destina más de la mitad de sus ingresos a la vivienda.

¿Qué porcentaje de los inquilinos de Nueva York enfrenta esta carga?

En 2024, el 51.6% de los hogares inquilinos de la ciudad destinaba al menos 30% de sus ingresos al alquiler.

Conclusión

La presión sobre los presupuestos familiares dependerá de cuánto crezcan los salarios frente a los alquileres, las hipotecas y otros gastos básicos. Si la vivienda continúa absorbiendo una proporción elevada del ingreso, millones de hogares tendrán menos margen para ahorrar, afrontar emergencias o mejorar su situación financiera.

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