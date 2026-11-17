Un nuevo capítulo sobre salud mental en los manuales de capacitación de seguridad, mayores restricciones para los superintendentes que supervisan las obras y un comité que examinará cómo prevenir lesiones y muertes, forman parte de las medidas que el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) expuso este miércoles para proteger a los trabajadores de la construcción. A estas acciones se suma la necesidad de que los afectados por un presunto fraude con unas 2,000 tarjetas de capacitación obtengan credenciales válidas para continuar trabajando de forma segura.

Ante una audiencia en el Concejo Municipal, el comisionado del DOB, Ahmed Tigani, explicó hace unos días que la formación obligatoria incorpora temas como la prevención del suicidio, riesgos del consumo de sustancias y manejo del estrés cotidiano en la industria de la construcción. También adelantó que el próximo año comenzarán a aplicarse restricciones adicionales sobre la cantidad de proyectos que puede supervisar un superintendente y su presencia obligatoria en las obras.

“No hay una lesión o una muerte aceptable en una obra de construcción. Creemos que, con capacitación, educación y divulgación, estos incidentes se pueden prevenir”, destacó Tigani.

El funcionario anunció además que el Comité del Alcalde sobre Seguridad en la Construcción prevé reunirse por primera vez en noviembre. Sus tareas incluirán identificar las causas de los accidentes, evaluar las herramientas de fiscalización y examinar cómo exigir responsabilidades a contratistas que incumplen reiteradamente las normas.

El organismo también estudiará tecnologías para reducir tareas peligrosas y medidas de protección ante temperaturas extremas, según explicó el comisionado.

Tras las trampas

Uno de los asuntos con consecuencias más inmediatas y que deben encender alarmas para los obreros es el caso de Redcode Inc., empresa acusada de vender tarjetas de capacitación sin que los trabajadores completaran los cursos requeridos.

El 8 de septiembre de 2026, la Fiscalía de Brooklyn anunció cargos contra la empresa, su propietario y un asociado que tenían locales en 529 McDonald Avenue, Brooklyn, y 146-04 Hillside Avenue, Queens.

Según la investigación, entre abril y julio de 2025, agentes encubiertos se hicieron pasar por obreros y presuntamente consiguieron tarjetas SST y OSHA por $500 cada una, sin completar la capacitación. Les habrían pedido firmar hojas de asistencia para simular que habían participado en las clases y después enviado información falsa a las entidades correspondientes.

Los acusados enfrentan cargos relacionados con presentación de documentos falsos, falsificación de registros comerciales y recepción de remuneraciones por conducta oficial indebida.

Ante esta supuesta irregularidad, Tigani informó que el DOB revocó la autorización de la compañía como proveedor y emprendió la invalidación de unas 2,000 tarjetas SST activas. Estas credenciales certifican la capacitación en seguridad en obras exigida para trabajar en determinados proyectos de construcción y demolición de la ciudad.

“Hemos tomado medidas firmes contra los proveedores de cursos que ponen al público en riesgo”, sostuvo.

El comisionado explicó que el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (SBS) puso en marcha una iniciativa para que los trabajadores afectados reciban capacitación válida mediante proveedores autorizados. Según el informe preparado por el Concejo Municipal, tienen hasta el 7 de diciembre de 2026 para volver a capacitarse.

Por su parte, la presidenta del Comité de Vivienda y Edificios, la concejal de El Bronx Pierina Sánchez, pidió reforzar los controles sobre las empresas autorizadas para impartir estos cursos.

“Debemos asegurarnos de que todos los trabajadores estén apropiadamente entrenados”, expresó.

Ahmed Tigani, comisionado del DOB defiende los avances municipales en la seguridad laboral de la fuerza laboral de la construcción. (Foto: Gerardo Romo – NYC City Council)

Aumentos de muertes en 2025

Las nuevas medidas municipales contra la piratería con las tarjetas de capacitación en seguridad en sitios de construcción fueron expuestas durante una audiencia de supervisión del Comité de Vivienda y Edificios, encabezada por Sánchez, en un contexto marcado por el aumento de las muertes registradas por el DOB en 2025 y por interrogantes sobre la supervisión municipal.

Según el reporte del Comité, las muertes relacionadas con la construcción pasaron de siete en el año calendario 2024 a diez en 2025. Los datos parciales de 2026, sin embargo, muestran una reducción: entre enero y agosto hubo cuatro fallecimientos, frente a ocho en el mismo período del año anterior.

Como se destacó, los riesgos laborales tienen especial relevancia para las comunidades hispanas.

El informe municipal cita datos del Comité de Nueva York para la Seguridad y Salud Ocupacional (NYCOSH) según los cuales, en 2024, los latinos representaban aproximadamente el 18.6% de la fuerza laboral del estado, pero el 25.8% de las muertes laborales.

Esa comparación abarca todas las ocupaciones del estado, no corresponde exclusivamente a la construcción ni a los cinco condados. En la construcción estatal, el 81% de las 31 muertes registradas ese año ocurrió entre trabajadores no sindicalizados, según NYCOSH.

La concejal Pierina Sánchez pidió cuentas sobre las inspecciones municipales a los sitios de construcción en un contexto en donde el caso del edificio Pfizer estuvo en el centro del debate. (Foto: Gerardo Romo – NYC City Council)

Menos señales anuales, pero…

Ante el Concejo Municipal, Tigani defendió que la capacitación obligatoria, las inspecciones y la divulgación de medidas de seguridad han contribuido a reducir las lesiones reportadas en las obras.

Según las cifras que presentó, estas descendieron de 692 en el año calendario 2023 a 482 en 2024 y a 320 en 2025. Hasta septiembre de 2026, el DOB había contabilizado 266 lesiones y cuatro muertes.

El reporte del Concejo ofrece otro corte para evaluar la evolución reciente: entre enero y agosto de 2026 se registraron 232 lesiones, frente a 225 durante los mismos meses de 2025. Esto representa un aumento aproximado del 3.1%, aunque las muertes se redujeron a la mitad.

Por año fiscal, el documento municipal registra una caída de las lesiones de 363 en 2025 a 320 en 2026, mientras los fallecimientos permanecieron en ocho.

Se confirma que las caídas de trabajadores siguen siendo el principal peligro identificado en el reporte: causaron 163 de las 320 lesiones y seis de las diez muertes registradas por el DOB durante 2025.

Más inspecciones preventivas

El comisionado destacó que la agencia está aumentando el peso de las inspecciones que realiza antes de recibir una denuncia o de que ocurra un incidente.

Dentro del desglose presentado por Tigani, las inspecciones proactivas pasaron del 28% en 2024 al 31% en 2025 y al 33% hasta septiembre de 2026. Para este último período, enumeró 54,226 inspecciones preventivas y 109,793 reactivas.

El funcionario explicó que el DOB utiliza análisis predictivos para dirigir recursos a edificios y responsables de mayor riesgo. El equipo del programa preventivo cuenta con 59 empleados, entre inspectores y personal administrativo.

El reporte del Concejo, por su parte, contabiliza 415,481 inspecciones del DOB en el año fiscal 2026, un aumento del 9%, y 7,882 órdenes de paralización de obras, un incremento del 19%, aunque este balance corresponde a un período y alcance distintos del desglose presentado por el comisionado.

Por su parte, la legisladora Sánchez cuestionó si la agencia dispone de suficiente personal para cumplir sus responsabilidades, señalando que bajo la Administración anterior se eliminó aproximadamente una cuarta parte de los puestos presupuestados, incluidos cargos de inspección y supervisión de seguridad.

El documento del Comité sitúa la plantilla del DOB en 1,695 empleados durante el año fiscal 2026, frente a los 1,883 previstos.

Preguntas tras el colapso del edificio Pfizer

De igual forma, la audiencia también estuvo marcada por el colapso parcial del 7 de julio de 2026 en la antigua sede de Pfizer, en el 235 Este de la calle 42 de Manhattan, durante su conversión en viviendas.

Como se recordará, los bomberos respondieron a la caída de ladrillos y encontraron dos columnas deformadas y pisos hundidos entre los niveles 21 y 26. Al menos nueve edificios vecinos fueron evacuados. No hubo heridos, por lo menos de forma oficial.

El informe del Concejo recoge una investigación periodística que identificó nueve lesiones adicionales de trabajadores sin registro en el DOB. También señala que refuerzos de acero requeridos para varias columnas no habían sido instalados antes del incidente.

En las 48 horas posteriores al colapso, la agencia emitió 17 infracciones contra los dos contratistas generales, con penalidades superiores a $90,000. Según el documento, el DOB había indicado que sus inspecciones de 2026 no detectaron condiciones inseguras o contrarias al código antes del suceso.

El caso plantea una pregunta central para el Concejo Municipal sobre la protección de los obreros: cómo lograr que las inspecciones y los registros de accidentes permitan intervenir antes de que una falla ponga en peligro a quienes trabajan dentro de una obra y a las comunidades vecinas.

Seguridad en cifras:

2,000 tarjetas de capacitación de Redcode están sujetas a invalidación, según Tigani.

están sujetas a invalidación, según Tigani. 7 de diciembre de 2026: plazo para que los afectados vuelvan a capacitarse, según el informe del Comité.

plazo para que los afectados vuelvan a capacitarse, según el informe del Comité. 266 lesiones y cuatro muertes hasta septiembre de 2026 , según el balance presentado por el comisionado.

, según el balance presentado por el comisionado. 232 lesiones entre enero y agosto de 2026 , frente a 225 en el mismo período de 2025.

, frente a 225 en el mismo período de 2025. 10 muertes en el año calendario 2025 , frente a siete en 2024, según el reporte municipal.

, frente a siete en 2024, según el reporte municipal. 163 lesiones y seis muertes por caídas de trabajadores durante 2025.

durante 2025. 430 incidentes relacionados con la construcción en el año fiscal 2026, frente a 468 en el anterior.

Nota del Editor: Este artículo fue escrito antes de la tragedia ocurrida la tarde del miércoles 11 de noviembre en Brooklyn.