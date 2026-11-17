La cuenta regresiva para una de las tradiciones más reconocidas de Estados Unidos ya comenzó. El próximo jueves 26 de noviembre, las calles de Manhattan se convertirán en un escenario multitudinario para celebrar los 100 años del Macy’s Thanksgiving Day Parade, un acontecimiento que reunirá a figuras de la música, artistas de Broadway, personajes populares y miles de participantes.

La edición del centenario tendrá una dimensión especial. Macy’s confirmó que el recorrido contará con un récord de 100 elementos inflables, carrozas temáticas y la participación de más de 11,000 voluntarios y participantes. La propuesta busca reunir distintas generaciones alrededor de una celebración que, desde hace un siglo, marca el inicio de la temporada navideña para millones de personas.

Entre los nombres más destacados de la programación figuran Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah y Jimmy Fallon junto a The Roots. La combinación de artistas de diferentes épocas y estilos musicales promete convertir el desfile en algo más que una exhibición de globos gigantes y carrozas; será también una celebración de la cultura popular estadounidense.

De acuerdo con el anuncio oficial de Macy’s, las presentaciones estarán distribuidas a lo largo del recorrido y tendrán uno de sus momentos centrales frente a la emblemática tienda de Herald Square.

¿Qué artistas participarán en el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026?

2 de las actuaciones más esperadas tendrán lugar en la sede principal de Macy’s, ubicada en Herald Square. La cantante de música country Megan Moroney y el intérprete Teddy Swims, nominado al Grammy, encabezarán las presentaciones musicales desde este punto de Manhattan.

El resto del cartel estará integrado por artistas que subirán a diferentes carrozas. La lista incluye a Baha Men, Natasha Bedingfield, Blues Traveler, DEVO, Feid, Mckenna Grace, Icona Pop, Il Volo, Indigo Girls, Jimmy Fallon & The Roots, JoJo, Wyclef Jean, Queen Latifah, Natalie Merchant, Jamie Miller, Ryan Peter Murphy, Leslie Odom Jr., Keke Palmer, Anthony Ramos, RIIZE y Smash Mouth.

La diversidad del repertorio es uno de los elementos distintivos de esta edición. Habrá representantes del pop, rock, country, música latina y otros géneros, con figuras consolidadas y artistas de distintas generaciones.

También se anunció un homenaje especial a Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música country. La presentación estará encabezada por Megan Hilty, actriz y cantante de Broadway, mientras que EJAE tendrá una actuación destacada dentro del programa.

La organización adelantó que todavía quedan anuncios pendientes. Entre ellos se encuentran nuevas participaciones de talento y presentaciones relacionadas con Broadway, por lo que el cartel podría ampliarse antes de Thanksgiving.

Además de los músicos, el desfile contará con apariciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer, Holly Robinson Peete y Rodney Peete.

Globos gigantes y carrozas especiales para celebrar los 100 años

La música no será el único atractivo de la celebración. El centenario también permitirá contemplar una colección sin precedentes de 100 elementos inflables, entre globos tradicionales, nuevas figuras y diseños especiales.

Entre las incorporaciones anunciadas aparecen personajes conocidos por distintas generaciones, como Bluey, Hello Kitty, Mickey Mouse, Underdog y Joe Cool junto a Woodstock, de Peanuts. También debutarán Buckaroo Bob the Minion, Earl the Squirrel y Billie Brightpaw, un oso creado por los estudios de Macy’s para conmemorar esta edición.

Las carrozas tendrán igualmente una presencia destacada. Entre las nuevas propuestas se encuentran Hogwarts Holiday, inspirada en el universo de Harry Potter; Dashing All the Way, presentada por DoorDash; y Mr. Peanut Power Plant, de Planters. También habrá una carroza dedicada a los perros de servicio y otra que rendirá homenaje a Tony Sarg, una figura fundamental en la historia de las marionetas y los primeros globos del desfile.

La elaboración de estas piezas requiere meses de trabajo. Según Macy’s, más de 50 artesanos participan en sus estudios para diseñar, construir y preparar las estructuras que desfilarán por Manhattan. Buena parte de ese proceso se realiza manualmente, una característica que permite mantener el componente artesanal de una producción que ha evolucionado durante generaciones.

¿A qué hora comienza el desfile y cuál será su recorrido?

El Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 comenzará a las 8:30 horas (ET) del jueves 26 de noviembre, en Manhattan. El recorrido tendrá una extensión aproximada de 2.5 millas (4 kilómetros), desde el Upper West Side hasta Herald Square, donde se encuentra la tienda insignia de Macy’s.

A lo largo del trayecto, los asistentes podrán observar las carrozas, los globos monumentales, las bandas de música y las distintas presentaciones artísticas. Se trata de uno de los espectáculos públicos más concurridos de Nueva York, por lo que quienes planeen acudir deberán considerar la afluencia de visitantes y llegar con anticipación para encontrar un lugar desde donde seguir el desfile.

La ruta concluirá en las inmediaciones de Herald Square, en la calle 34, donde se concentrarán algunas de las actuaciones más esperadas de la jornada.

El desfile también contará con bandas escolares y universitarias procedentes de diferentes estados. Entre ellas estarán agrupaciones de Indiana, Tennessee, Carolina del Sur, Hawái, Texas, Alabama, Connecticut e Illinois, además de la banda de la Policía de Nueva York (NYPD).

¿Dónde ver el Macy’s Thanksgiving Day Parade 2026 en televisión y streaming?

Quienes no puedan acudir a Manhattan tendrán varias alternativas para seguir la celebración desde casa. La transmisión oficial comenzará a las 8:30 horas (ET) en todas las zonas horarias de Estados Unidos, a través de NBC y su plataforma de streaming Peacock.

Para el público hispanohablante, Telemundo ofrecerá una transmisión simultánea en español. Esta opción permitirá seguir las actuaciones musicales, las carrozas y los momentos más destacados del recorrido sin depender de la cobertura en inglés.

La emisión de NBC estará conducida por Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, presentadores del programa Today, quienes regresarán para acompañar la celebración del centenario.

Además, NBC tiene programada una retransmisión del desfile a las 2:00 p.m. (ET), tanto en horario del Este como del Pacífico. De esta manera, quienes no puedan levantarse temprano o deseen volver a disfrutar de las presentaciones tendrán otra oportunidad de seguir el espectáculo.

La celebración tendrá un antecedente televisivo un día antes. El miércoles 25 de noviembre, NBC transmitirá a las 20 horas (ET) un programa especial titulado “Countdown to Macy’s Thanksgiving Day Parade”, que también estará disponible en Peacock.

El centenario representa una ocasión particular para Nueva York. Durante 100 ediciones, el desfile ha acompañado a generaciones de familias y se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de Thanksgiving. Esta vez, con un cartel musical que combina estrellas internacionales, figuras del entretenimiento y nuevos talentos, la ciudad volverá a concentrar la atención de millones de espectadores.

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