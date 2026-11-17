Los neoyorquinos organizan sus viajes para Thanksgiving, que este año será el jueves 26 de noviembre. El tiempo podría complicar algunos desplazamientos. The Old Farmer’s Almanac publicó su pronóstico para esa semana y el invierno 2026-2027: anticipa una temporada mayormente templada en buena parte del país, aunque con episodios más fríos y nevados en algunas zonas de Nueva York.

AAA calcula que alrededor de 80 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas durante el feriado, y la mayoría lo hará en automóvil. Quienes viajen deberán revisar las condiciones antes de partir.

¿Qué tiempo se espera en Nueva York durante Thanksgiving 2026?

El almanaque advierte que podría nevar en partes del noreste, con diferencias según la región. Este es el panorama que plantea para distintas localidades:

Rochester, Buffalo y Syracuse: región Lower Lakes. Se esperan lluvias o chubascos de nieve durante la semana festiva y frío. El almanaque recomienda reservar tiempo suficiente para llegar al destino.

Se esperan lluvias o chubascos de nieve durante la semana festiva y frío. El almanaque recomienda reservar tiempo suficiente para llegar al destino. Utica, Albany y Adirondacks: región Northeast. Se esperan lluvia, nieve y frío antes de Thanksgiving. Después del feriado podrían continuar las precipitaciones y convertirse en nieve al bajar las temperaturas.

Se esperan lluvia, nieve y frío antes de Thanksgiving. Después del feriado podrían continuar las precipitaciones y convertirse en nieve al bajar las temperaturas. Elmira, Binghamton e Ithaca: región Appalachian. Para el Día de Acción de Gracias se anticipan cielos soleados y condiciones más templadas. Posteriormente, sin embargo, podrían aparecer algunos copos de nieve y regresar el ambiente frío.

Para el Día de Acción de Gracias se anticipan cielos soleados y condiciones más templadas. Posteriormente, sin embargo, podrían aparecer algunos copos de nieve y regresar el ambiente frío. Nueva York y Long Island: región Atlantic Corridor. El área metropolitana tendría condiciones lluviosas y templadas, seguidas por la posibilidad de una tormenta de nieve en los sectores del norte de la región cuando bajen las temperaturas. No se garantiza nieve en la ciudad.

¿Cómo será el invierno 2026-2027 en Nueva York?

El Old Farmer’s Almanac describe la temporada como mayormente suave para amplias zonas de Estados Unidos, pero su pronóstico muestra diferencias importantes dentro de Nueva York.

En Lower Lakes, que incluye Buffalo, Rochester y Syracuse, prevé temperaturas superiores a lo normal y nevadas por debajo del promedio. Sin embargo, las precipitaciones estarían por encima de lo habitual. Los periodos con más nieve se ubicarían en enero y comienzos de febrero.

Para la región Northeast, que abarca Utica, Albany y los Adirondacks, el sur tendría una temporada más severa, con temperaturas inferiores al promedio y nevadas superiores a lo normal. Los tramos más nevados serían mediados y finales de diciembre, mediados de enero y principios y finales de marzo.

En la región Appalachian, alrededor de Elmira, Binghamton e Ithaca, se anticipa un invierno más frío y con más nieve, sobre todo en el norte, pese a que la precipitación total estaría por debajo de lo normal. Los periodos con mayor actividad de nieve serían mediados de enero y principios y finales de febrero.

La región Atlantic Corridor, que comprende Nueva York y Long Island, tendría un invierno más templado, con temperaturas por encima del promedio y nevadas ligeramente inferiores a lo habitual. Los periodos con más posibilidad de nieve serían noviembre, enero, febrero y finales de marzo.

¿Cuánta nieve puede caer en Nueva York?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el área de Nueva York recibe entre 25 y 31 pulgadas de nieve al año, mientras que algunas zonas del oeste y centro del estado acumulan entre 95 y 127 pulgadas.

Durante la temporada 2025-2026, Syracuse registró 143.1 pulgadas; Rochester, 114.1; y Buffalo, 92.5. Central Park, en Manhattan, acumuló 43.4 pulgadas. Las cifras ilustran la diversidad del clima neoyorquino, pero no anticipan el resultado de la próxima temporada.

¿Cuándo comienza el invierno y qué tan confiable es el pronóstico?

El solsticio de invierno será el lunes 21 de diciembre, fecha que marca el día más corto del año en el hemisferio norte y el inicio astronómico de la estación.

El Old Farmer’s Almanac explica que sus pronósticos de largo alcance combinan ciencia solar (incluida la actividad de las manchas solares), climatología y meteorología. La publicación afirma que sus previsiones tienen una precisión del 80%, cifra que corresponde a su propia evaluación y no constituye una garantía independiente.

Sus perspectivas indican tendencias, no el tiempo exacto de un día concreto. Para viajar en Thanksgiving o prepararse ante una nevada, conviene consultar los avisos del NWS y de las autoridades locales.

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