El precio de criar a un hijo en Nueva York no solo pesa sobre el presupuesto familiar; también modifica las trayectorias profesionales de miles de mujeres. El problema tiene consecuencias para las empresas y la economía local, que pierde trabajadores, ingresos y actividad.

Así lo advierte un informe publicado este martes por 5Boro Institute, centro de análisis vinculado a Citizens Union, en colaboración con Boston Consulting Group. El estudio calculó los posibles efectos económicos de ofrecer cuidado infantil gratuito y sostiene que ampliar el acceso al servicio podría beneficiar tanto a las familias como al conjunto de la ciudad.

El cuidado infantil empuja a las madres fuera del mercado laboral

Alrededor del 15% de los neoyorquinos encuestados este año tuvo que modificar su situación laboral después de convertirse en padre o madre. La mayoría cambió sus horarios y una cuarta parte dejó de trabajar. Esa salida representa una pérdida aproximada de $1,700 millones de dólares en ingresos anuales, según el informe.

La distribución del impacto muestra una brecha: el 73% de quienes perdieron su empleo o abandonaron la fuerza laboral eran mujeres. La mitad eran personas afroamericanas o hispanas y el 43% pertenecía a hogares con ingresos inferiores a $50,000 al año.

Grace Rauh, directora ejecutiva de Citizens Union, explicó que el análisis busca mostrar que la inversión pública en cuidado infantil beneficia a toda Nueva York. Ese ahorro puede destinarse a vivienda, alimentos o transporte.

El servicio también podría facilitar el regreso al empleo. En la encuesta, el 22% de los padres desempleados afirmó que volvería a trabajar si tuviera cuidado infantil gratuito. De ese grupo, el 95% eran mujeres. Entre los sectores que mencionaron como opciones laborales figuran atención médica, servicios de alimentación y educación.

“Si tuvieran la opción, estas mujeres preferirían estar trabajando”, señaló Rauh.

Una factura anual que supera los $20,000

El cuidado infantil cuesta a las familias de la ciudad un promedio de $21,000 al año, de acuerdo con el informe. Las pautas federales recomiendan que este gasto no supere el 7% del presupuesto familiar, pero en Nueva York puede representar más de un tercio de los ingresos de hogares que ganan menos de $50,000 anuales.

La presión alcanza incluso a familias de mayores recursos: entre quienes perciben más de $200,000 al año, el servicio absorbe el 13% de sus ingresos.

Ruth Vargas, de 25 años, vivió las consecuencias de esa falta de opciones. Fue la cuidadora principal de sus gemelos de 2 años hasta que consiguió un vale para cubrir el servicio. Durante ese periodo, retrasó su regreso al trabajo y dejó en pausa sus planes de volver a la universidad. Actualmente trabaja como asistente administrativa.

Vargas contó que quería estudiar y trabajar, pero sentía que sus hijos la necesitaban todo el tiempo. Dijo que disponer de 35 horas semanales de cuidado gratuito le habría permitido retomar antes sus proyectos.

Su testimonio refleja una realidad que afecta especialmente a las madres: la imposibilidad de acceder a servicios asequibles puede convertirse en un obstáculo para mantener un empleo, continuar los estudios o desarrollar una carrera profesional.

Guarderías gratuitas: el posible impacto para la economía de NYC

El informe estima que ofrecer 35 horas semanales de cuidado infantil gratuito podría generar hasta $6,500 millones en valor económico anual para Nueva York, una cifra que igualaría o superaría el costo de implementar el servicio. La mayoría de los padres consultados dijo preferir ese modelo.

Este otoño, la ciudad comenzó a ofrecer cuidado gratuito para niños de 2 años con 2,000 plazas iniciales, como parte del impulso del alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul hacia un sistema universal. La administración municipal calcula que ese objetivo costaría $6,000 millones al año.

Por ahora, la ciudad cubre alrededor de 30 horas semanales para niños de 3 y 4 años, mientras que el programa para los de 2 años puede alcanzar las 50 horas. Hochul también señaló recientemente que estaría abierta a considerar aumentos de impuestos para financiar la ampliación.

Más de la mitad de los padres encuestados faltó al menos un día durante los 3 meses anteriores por problemas relacionados con sus hijos. En promedio, perdieron entre 3 y 4 jornadas completas, además de hasta 5 días parciales.

Para los trabajadores por hora, esas interrupciones equivalen a 10.9 millones de horas laborales y unos $360 millones en ingresos perdidos cada año, según los cálculos del estudio.

Rauh advirtió que cuando un trabajador con experiencia se retira, el empleador pierde la inversión realizada en su formación y desarrollo. El debate sobre las guarderías, por tanto, también plantea cuánto talento y actividad económica podría recuperar Nueva York con opciones asequibles.

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