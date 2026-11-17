Cuando se experimentan náuseas, reflujo y ganas de ir al baño después de beberlo, el café de la mañana acaba siendo un reto para cualquier estómago sensible. Un remedio casero que puede reducir las molestias es el bicarbonato de sodio.

Sí, agregar una pequeña cantidad (apenas una pizquita) funciona como antiácido por sus propiedades alcalinas, destaca el portal médico Medline Plus.

No obstante, conviene entender qué puede hacer realmente y cuáles son sus límites antes de convertirlo en un hábito. Además, si excedes la cantidad o te confías demasiado podrías desarrollar condiciones digestivas silenciosas.

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¿Cómo añadir bicarbonato sin cambiar el sabor?

La clave está en utilizar una cantidad muy pequeña. Puedes comenzar con una pizca, equivalente a lo que cabe en la punta de un cuchillo, y mezclarla bien hasta que se disuelva.

No es necesario agregar varias cucharadas ni aumentar la cantidad si no notas cambios. Un exceso puede dejar un sabor salado o ligeramente jabonoso y elevar innecesariamente el consumo de sodio.

También puedes probar otras medidas: tomar café después del desayuno en lugar de hacerlo con el estómago vacío, reducir el tamaño de la taza o elegir una bebida con menos cafeína. La respuesta varía de una persona a otra.

¿Es seguro consumirlo de esta manera?

Para la mayoría de los adultos sanos, una cantidad culinaria pequeña no suele representar un problema, pero utilizar bicarbonato todos los días para controlar molestias no es una práctica que deba asumirse como segura para todos.

Los expertos advierten que el bicarbonato medicinal aporta sodio, puede provocar gases y cólicos, e interactuar con ciertos medicamentos. De hecho, las personas con presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o una dieta restringida en sodio deben consultar con un profesional antes de consumirlo con fines antiácidos.

Asimismo, si las molestias después del café son frecuentes, lo más conveniente es identificar qué las provoca y consultar con un especialista. El bicarbonato puede modificar la acidez de la bebida, pero no sustituye la evaluación de síntomas persistentes.

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