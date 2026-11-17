Los republicanos del Senado de Estados Unidos mostraron este martes diferencias sobre la solicitud de la Administración del presidente Donald Trump de aprobar $50,000 millones para modernizar la infraestructura tecnológica del sistema aéreo, luego de la falla del pasado viernes que obligó a suspender los despegues durante cuatro horas y provocó unas 12,500 cancelaciones de vuelos en todo el país.

El senador republicano por Luisiana John Kennedy cuestionó la petición del secretario de Transporte, Sean Duffy, y consideró que solicitar esa cantidad mediante fondos de emergencia es un error.

“Esto huele a pura palabrería política”, dijo Kennedy a los periodistas en el Congreso.

Por su parte, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, señaló que el bloque todavía está “discutiendo” si respaldará la propuesta del gobierno de Trump.

Thune explicó que los republicanos también tienen como prioridad confirmar la mayor cantidad posible de jueces conservadores antes del cambio de legislatura en enero, cuando los demócratas asumirán el control de ambas cámaras del Congreso.

Las diferencias surgieron después de que Duffy defendiera ante los legisladores la necesidad de actualizar los sistemas de comunicaciones y vigilancia del tráfico aéreo. Sin embargo, reconoció que las autoridades todavía no han determinado la causa exacta de la falla del viernes y descartó que estuviera relacionada con el uso de inteligencia artificial.

El secretario también afirmó que los servicios de inteligencia no le comunicaron indicios de un posible ciberataque y defendió la decisión de suspender los despegues como medida preventiva.

“No vamos a pedir perdón por cerrar el espacio aéreo”, afirmó.

Duffy explicó que la red de comunicaciones utilizada por los controladores aéreos fue construida a mediados de los años noventa y que los radares llevan aproximadamente 30 años sin una modernización integral.

Asimismo, responsabilizó a la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) por el retraso en la actualización de la infraestructura. Según sus cifras, durante ese gobierno se sustituyó apenas 19% de la antigua red de cobre por fibra óptica, mientras que durante el primer año de Trump se reemplazó 50%.

La interrupción del viernes también afectó el transporte de mercancías y correspondencia de empresas como FedEx y UPS. Se trató de la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la falla del sistema de avisos a pilotos registrada en enero de 2023.