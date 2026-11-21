Columna de María Marín:¿Y si estás huyendo de lo que deseas?
Amar siempre implica cierto riesgo, porque nadie puede garantizarte que una relación durará para siempre
¿Por qué tantas personas desean encontrar el amor y, sin embargo, cuando aparece alguien que podría ser especial, terminan alejándolo? Quizás piensas que se debe a que hay pocas personas solteras disponibles, que es difícil encontrar a alguien compatible o que nos hemos vuelto demasiado exigentes. Y aunque todo eso puede influir, para muchas personas existe otra barrera mucho más difícil de reconocer: el miedo a volver a amar.
Si en el pasado viviste una experiencia amorosa que te hirió profundamente, es natural que quieras protegerte para evitar pasar nuevamente por ese dolor. El problema surge cuando, consciente o inconscientemente, comienzas a alejar a cualquiera que intenta acercarse.
Es como cuando alguien ha sido mordido por un perro. Después de esa experiencia puede sentir temor cada vez que otro perro se acerca, aunque sea amigable, cariñoso y no represente ningún peligro. El miedo no responde a lo que está sucediendo en ese momento, sino a lo que sucedió antes.
En el amor puede pasar exactamente lo mismo. Alguien te lastimó y, sin darte cuenta, empiezas a creer que quien llegue después podría hacerte lo mismo. Lo curioso es que hasta quienes aseguran: “¡Yo no me vuelvo a enamorar!”, en el fondo muchas veces desean volver a sentir esa ilusión. Quieren amar, pero al mismo tiempo le temen al amor porque lo han asociado con el sufrimiento.
Pero el amor no es lo que te hizo daño. Lo que dolió fue la decepción, el engaño, el rechazo o la pérdida que viviste con una persona. Amar siempre implica cierto riesgo, porque nadie puede garantizarte que una relación durará para siempre. Sin embargo, cerrar tu corazón tampoco te garantiza que nunca volverás a sufrir; solamente puede impedir que alguien bueno tenga la oportunidad de entrar.
Por supuesto, abrirte nuevamente al amor no significa confiar ciegamente. Sé selectivo y presta atención a las acciones de la persona que se acerca a ti. Observa si realmente te escucha, si se interesa por lo que sientes, si respeta tus límites, si sus palabras coinciden con sus acciones y si te sientes bien cuando estás a su lado. Son esos detalles los que poco a poco te muestran si alguien merece tu confianza.
No permitas que una mala experiencia decida por ti lo que sucederá en el futuro. Quien te hirió fue una persona, no todas las que vendrán después. En el amor, no todos los perros muerden. Atrévete a confiar nuevamente y dale a la persona indicada la oportunidad de encontrar el camino hacia tu corazón.
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