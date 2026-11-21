La temporada de compras navideñas llega con nuevas tendencias, una mayor variedad de productos y herramientas tecnológicas que prometen facilitar la búsqueda de regalos y ayudar a controlar los gastos.

Desde juguetes y artículos de belleza hasta calendarios de Adviento y productos personalizados según los intereses de cada integrante de la familia, Amazon anticipa una temporada marcada por la diversidad de opciones y el uso de la inteligencia artificial, como Alexa for Shopping, el asistente de compras que ayuda a encontrar productos, comparar precios y ahorrar tiempo.

En una conversación sobre los hábitos de compra de los consumidores latinos, Amanda Doerr, vicepresidenta de Compras de Amazon (VP of Core Shopping), explica cuáles son las categorías que tendrán mayor protagonismo, cómo las familias latinas están transformando sus hábitos de consumo y qué recursos ofrece la plataforma para encontrar productos, descubrir nuevas marcas y evitar posibles estafas durante las fiestas.

Amanda Doerr, vicepresidenta de Compras de Amazon (VP of Core Shopping)./Foto: Robbie Nero

Pregunta: ¿Cuáles son los productos que considera que tendrán mayor popularidad entre los consumidores latinos durante esta temporada navideña?

Respuesta: Creo que continuaremos viendo la tendencia de los productos cálidos y acogedores (warm and cozy), especialmente aquellos que ayudan a las personas a prepararse para las fiestas y para el clima más frío.

En cuanto a los juguetes, los Legos y otros productos similares seguirán siendo muy populares. También los calendarios de Adviento se han convertido en una gran tendencia. Nuestra selección ha crecido muchísimo y permite extender la celebración de la temporada navideña, con opciones para cada persona especial de tu lista.

La belleza también continúa siendo una categoría importante para nosotros, con excelentes lanzamientos y muchas marcas premium que se están incorporando. Además, los productos están verificados por Amazon, lo que convierte a nuestra plataforma en un buen lugar para comprar artículos de belleza.

Y, en cuanto a los consumidores latinos, me encanta utilizar Alexa para hacer preguntas sobre regalos y conocer sus recomendaciones. Pero más allá de pensar en la comunidad latina como un grupo general, que es muy diverso, creo que lo importante es identificar los gustos de cada persona, sus intereses y aquello que realmente puede convertir un regalo en algo significativo.

Pregunta: Ha observado cambios en los hábitos de compra de los consumidores latinos durante los últimos años.

Respuesta: Diría que las tendencias que vemos en nuestra tienda son bastante similares a las que observamos en el comercio electrónico en general. Por ejemplo, los consumidores latinos muestran un interés importante por la categoría de belleza.

También vemos que son compradores multigeneracionales. Una misma persona puede estar comprando para su mamá, sus hijos o su abuela, especialmente cuando algún familiar no sabe cómo hacer pedidos por internet. Por eso, las compras suelen combinar productos para diferentes generaciones y necesidades. Es algo que vemos en el mundo exterior, pero que en Amazon se amplifica.

También hemos lanzado recientemente Amazon Pharmacy en español y estamos desarrollando herramientas relacionadas con el cuidado de familiares (caregiver features). Todo esto responde a una realidad: los consumidores latinos muchas veces compran para varias personas que viven bajo un mismo techo.

Los productos y cosméticos de belleza son algunos de los más buscados para regalar./Foto: Robbie Nero

Pregunta: Muchas familias tienen parientes en América Latina que no cuentan con una membresía Prime. ¿Existe alguna manera de comprar desde Estados Unidos y enviarles productos directamente?

Respuesta: Nuestra tienda permite realizar envíos internacionales a determinados países. Por ejemplo, puedes comprar productos de la selección estadounidense de Amazon y enviarlos a familiares en Colombia, Chile y otros países latinoamericanos incluidos en nuestra lista de destinos. Esto facilita mucho las compras para quienes tienen familiares viviendo fuera de Estados Unidos.

Pregunta: Amazon está promoviendo nuevas herramientas de compras. ¿Hay alguna función específica que recomiende para encontrar las mejores ofertas y evitar gastar más de lo previsto durante las fiestas?

Respuesta: Las compras en línea son excelentes para controlar el presupuesto porque puedes establecer cuánto quieres gastar mientras planificas tus regalos.

Por ejemplo, puedes decirle a Alexa for Shopping que quieres gastar $80 en los regalos que irán dentro de las medias navideñas de cada uno de tus tres hijos. También puedes pedirle que te recomiende productos de acuerdo con los intereses de cada uno, manteniendo un presupuesto equivalente para que todos reciban una cantidad similar de regalos.

Lo mismo puedes hacer si estás organizando una fiesta y quieres destinar cierta cantidad de dinero a la decoración. Puedes preguntarle cómo conseguir una mesa bien decorada y atractiva sin gastar una fortuna. La ventaja es que puedes ser muy específico, explorar diferentes opciones y mantenerte dentro de lo que habías planeado. Cuando vas a un centro comercial, es fácil terminar gastando mucho más de lo previsto.

También utilizo las listas de intereses de inteligencia artificial, conocidas como AI Interests. Puedes crear una lista sobre un tema que te interese y recibir recomendaciones y novedades relacionadas. Estas listas permiten mantenerte al día y encontrar inspiración para descubrir productos relacionados con los intereses particulares de cada integrante de la familia.

Foto: Robbie Nero

Pregunta: ¿Qué deben saber los consumidores sobre la función Buy for Me de Amazon? ¿Cómo funciona y qué protecciones existen cuando un cliente compra productos que provienen de otro sitio web?

Respuesta: Buy for Me y Shop Direct son herramientas muy interesantes, especialmente en un momento en el que los consumidores pueden recurrir a plataformas de inteligencia artificial para buscar productos, como ChatGPT o Claude.

Si alguien está buscando, por ejemplo, un saco de dormir o un producto específico de belleza, las recomendaciones no necesariamente tienen que limitarse a los artículos disponibles en una sola tienda. Es posible explorar un catálogo mucho más amplio de productos. Eso es precisamente lo que buscan ofrecer Shop Direct y Buy for Me: incorporar a Amazon el conocimiento de ese catálogo global de productos.

Cuando un cliente realiza una búsqueda, puede encontrar productos de otras marcas y tiendas a través de los resultados de búsqueda o recibir recomendaciones de Alexa para las compras, especialmente cuando Amazon no tiene un artículo que responda exactamente a sus necesidades.

La diferencia entre ambas herramientas está en cómo se completa la compra. Con Shop Direct, el consumidor es dirigido al sitio web de la otra empresa para finalizar la transacción. Con Buy for Me, Amazon completa la compra en ese sitio web en nombre del cliente. Antes de ofrecer estos productos, realizamos una evaluación inicial para comprobar que los sitios web sean seguros. Sin embargo, la compra se realiza en la página de la compañía correspondiente, por lo que sus políticas de devolución y demás condiciones son las que aplican.

Pregunta: ¿Cómo pueden los consumidores identificar productos confiables, reconocer reseñas auténticas y protegerse de posibles estafas durante la temporada de compras navideñas?

Respuesta: Trabajamos muchísimo en el tema de las reseñas. Realizamos una labor importante para filtrar aquellas que no cumplen con nuestros estándares de calidad o que consideramos que no provienen de clientes que realmente hayan probado el producto.

En la categoría de belleza también ponemos especial atención en el abastecimiento prémium (premium sourcing), algo que considero particularmente importante. Cuando compro una marca como Charlotte Tilbury, por ejemplo, quiero tener la seguridad de que estamos trabajando directamente con las marcas y de que los productos provienen de fuentes confiables.

Algo que suelo hacer personalmente, especialmente cuando tengo dudas sobre un artículo, es verificar quién lo envía y quién lo vende. Esa información aparece en los detalles de la oferta (Ships from / Sold by). Si tengo alguna sospecha o no estoy completamente segura, prefiero comprar un producto vendido directamente por Amazon o por la propia marca. Hay muchísimos vendedores excelentes, pero cuando tengo dudas, reviso quién está detrás de la venta para asegurarme de que el producto provenga de una fuente confiable.

La marca de maquillaje Charlotte Tilbury es una de las marcas confiables disponibles en Amazon./Foto: Robbie Nero

Pregunta: ¿Qué oportunidades ofrece Amazon a las marcas propiedad de latinos y a los pequeños negocios para llegar a más consumidores durante la temporada navideña?

Respuesta: Nuestro equipo de vendedores cuenta con numerosos programas para ayudar a crecer a los pequeños negocios, las empresas propiedad de minorías y, particularmente, los negocios latinos.

También existen programas de aceleración, recursos, conferencias y oportunidades para que estos empresarios puedan conectarse con otras empresas y ampliar sus negocios. La idea es facilitarles el trabajo a través de Amazon para que puedan concentrarse en desarrollar y hacer crecer sus marcas. Al mismo tiempo, seguimos ampliando nuestra selección de productos. Tenemos equipos dedicados a identificar aquello que sabemos que nuestros clientes están buscando y a incorporar opciones que respondan a esos intereses.

Black Friday Week y Cyber Monday

Amazon celebrará sus eventos de Black Friday Week y Cyber Monday desde ya hasta el 30 de noviembre, con millones de ofertas en distintas categorías para adelantar las compras navideñas. Los descuentos incluirán marcas como Le Creuset, HP, Google y Stanley, además de productos exclusivos de la plataforma.

Entre las promociones habrá rebajas de hasta un 50% en ropa y zapatos de Calvin Klein, Skechers y Guess; hasta un 50% en productos de belleza de Urban Decay y Clinique, y hasta un 30% en artículos de cuidado personal de Olay, First Aid Beauty y Native. También habrá descuentos de hasta $90 en dispositivos de belleza de ghd y Braun.

La plataforma ofrecerá nuevas promociones diarias en juguetes, tecnología, moda y belleza, además de dos lanzamientos de ofertas en Black Friday y Cyber Monday. Para encontrar regalos, los clientes pueden visitar Amazon Holiday Shop en amazon.com/holiday.