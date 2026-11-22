Durante diez años, la puertorriqueña Ana Romero cuidó a su esposo tras su diagnóstico de alzhéimer. La enfermedad avanzó hasta el punto en que él dejó de reconocerla como su esposa. A veces la llamaba ‘mami’…pero no por cariño de pareja.

“Por años me trataba como si fuera su mamá. De hecho, en su mente asumía que yo era su madre. Fueron largos años en los cuales yo descuidé todo, hasta mi propia salud, con tal de que él tuviera los mejores cuidados. Si me tocara hacerlo de nuevo lo haría con el mismo amor”, contó la residente de Brooklyn.

El relato de Romero muestra cuánto puede llegar a reorganizarse la vida de una persona alrededor del cuidado de un familiar, precisamente cuando un estudio divulgado por AARP Nueva York esta semana pone cifras a una parte de ese esfuerzo.

Uno de los hallazgos es que los cuidadores familiares de Nueva York y la región del Atlántico Medio gastan en promedio $15,845 al año de su propio bolsillo para atender a sus seres queridos, eso equivale a unos $1,320 mensuales.

De igual forma, AARP señala que el 88% de los cuidadores familiares cubre gastos con su propio dinero.

“Todos los días, los neoyorquinos hacen sacrificios extraordinarios para cuidar a las personas que aman, y este nuevo estudio muestra cuánto dinero ponen de su propio bolsillo para hacerlo. Casi $16,000 al año representan una enorme carga económica para familias que ya tienen que conciliar el trabajo, las facturas y sus propias necesidades”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP Nueva York.

Ana Romero tras una década de dedicar “cuerpo y alma” al cuidado de su esposo Iván, hoy comparte su experiencia de vida para crear conciencia a los líderes electos sobre la importancia de ofrecer apoyo a los cuidadores familiares. (Foto: Cortesía AARP)

Reducir la jornada o dejar el empleo

A los gastos que salen del presupuesto familiar se suma el ingreso que algunos cuidadores dejan de percibir cuando reducen su jornada o renuncian a su trabajo.

En efecto, AARP calcula que, a lo largo de su vida, los cuidadores incluidos en el estudio podrían perder en promedio $120,500. Los salarios representan la mayor parte de esa pérdida, pero el efecto también alcanza los ingresos de jubilación y los futuros beneficios del Seguro Social.

De igual forma, Kitty Ruderman, residente de Forest Hills, en Queens, relata que dejó su empleo para cuidar a su madre: “tuve el privilegio de cuidar a mi madre hasta que falleció. Decidí dejar mi trabajo para poder cuidarla como se merecía. Lo único que lamento es que no hayamos tenido más tiempo juntas”, dijo.

Asimismo, para la boricua Ana Romero, la decisión de cuidar en casa también está ligada a lo que ha vivido en su comunidad.

“Para nosotros los hispanos culturalmente internar a nuestros enfermos y personas mayores en un centro de atención es una opción que pocas veces está sobre la mesa. Por eso es que yo más que nunca pongo en alto a todas las personas que en este momento están cuidando a sus familiares”, remató.

Ana Torres: “Hay que visibilizar a los cuidadores en la ciudad de Nueva York” (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Una labor valorada en $58,000 millones

Solo en el estado de Nueva York, AARP estima que 3,9 millones de cuidadores familiares prestan 2,600 millones de horas de atención no remunerada al año. La organización valora esa labor en $58,000 millones anuales. Esa cifra estima el valor del tiempo dedicado al cuidado. Hay que aclarar que los $15,845 corresponden al gasto anual de bolsillo y los $120,500 a la pérdida de ingresos proyectada a lo largo de la vida.

“El cuidado suele formar parte de la vida cotidiana de familiares y amigos, muchos de los cuales quizá ni siquiera se reconozcan como cuidadores”, dijo la doctora Lisa Scott-McKenzie, comisionada del Departamento de Adultos Mayores de la Ciudad de Nueva York (NYC Aging).

Al dar a conocer los programas y recursos disponibles, podemos ayudar a estos neoyorquinos a reconocer el papel importante que desempeñan, conectarlos con el apoyo que necesitan y aliviar parte de la carga económica que puede traer consigo el cuidado de un ser querido».

Líderes electos y portavoces de AARP destacaron recientemente la celebración del Mes Nacional de los Cuidadores Familiares. (Foto: Cortesía Gerardo Romo – City Council NYC)

Recursos para los cuidadores

Como parte del Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, AARP Nueva York y NYC Aging lanzaron en la Alcaldía la inicitiva “El sofá de los cuidadores”, una acción itinerante que llevará un sofá inflable a distintos puntos del estado para que quienes cuidan a sus familiares puedan hacer una pausa y contar sus historias.

La campaña también los conecta con recursos gratuitos de AARP y servicios municipales como grupos de apoyo, orientación y programas de relevo.

En la ciudad de Nueva York, las familias pueden llamar a Aging Connect al 212-244-6469.

AARP Nueva York ofrece recursos gratuitos para quienes cuidan a un familiar. Su guía estatal ayuda a localizar programas, servicios y agencias de apoyo en cada comunidad, mientras que su lista de verificación permite organizar las tareas y repartir responsabilidades entre familiares. Puede conocer más de estos planes en: Recursos de AARP para cuidadores en Nueva York

Las cifras de AARP