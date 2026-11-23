¿Cómo deberías prepararte para salir este lunes en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a experimentar será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 8% durante el día y del 5% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% durante el día y del 12% en el curso de la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:52 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:32 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 34 y los 48 grados Fahrenheit (1 y 9ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 4% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.