Nueva Jersey puso en marcha una estrategia para elevar el nivel de lectura en las escuelas públicas y reducir las brechas académicas que afectan a miles de estudiantes. La gobernadora Mikie Sherrill firmó la Orden Ejecutiva 30, que encarga al Departamento de Educación estatal ampliar la enseñanza de lectura basada en métodos respaldados por evidencia científica.

El desafío es considerable: casi la mitad de los estudiantes de 3° a 9° grado en Nueva Jersey no cumple con las expectativas de nivel en artes del lenguaje inglés.

Las dificultades no se distribuyen de manera uniforme. Los índices de aprovechamiento son considerablemente menores entre estudiantes de familias con bajos ingresos, alumnos multilingües, jóvenes con discapacidades y determinados grupos raciales y étnicos. La orden plantea atender esas diferencias mediante evaluaciones tempranas, materiales de calidad, preparación docente y apoyos oportunos para quienes presenten rezagos.

Un plan estatal con metas y plazos

Uno de los primeros encargos establece que el Departamento de Educación deberá elaborar, en un plazo de 90 días, un Plan Estratégico de Alfabetización Temprana. El documento priorizará la expansión de la enseñanza de lectura basada en evidencia, el fortalecimiento de la comprensión lectora al terminar 3° y la reducción de las brechas de rendimiento entre grupos de alumnos.

La selección de herramientas para identificar dificultades también cambiará. En un máximo de 180 días, la dependencia actualizará los criterios de los instrumentos de evaluación de alfabetización y revisará los que ya utilizan los distritos. Después publicará una lista con al menos 2 herramientas aprobadas; una de ellas deberá estar disponible sin costo. Una vez publicada, los distritos tendrán que elegir sus instrumentos entre las opciones autorizadas.

La revisión de los materiales educativos tendrá un calendario más amplio. En 360 días, el Departamento de Educación trabajará con docentes para examinar los recursos de alfabetización temprana que se utilizan en el estado y publicar una lista de materiales de alta calidad respaldados por evidencia. La dependencia alentará su adopción, ofrecerá asistencia técnica y analizará si es viable exigir su uso, incluidos los costos que esa medida representaría para los distritos.

Capacitación para docentes y apoyo en las aulas

La orden contempla cambios en la formación de quienes ingresan a la profesión. El estado iniciará un proceso para modificar los criterios de aprobación de los programas de preparación docente, con el propósito de alinearlos con prácticas de enseñanza de lectura respaldadas por investigaciones. También revisará las vías de certificación y las especializaciones para aumentar la cantidad de educadores capacitados en alfabetización temprana y lectura.

Para los maestros que ya trabajan en las escuelas, la dependencia evaluará los programas de desarrollo profesional y apoyará a los distritos en la adopción de capacitaciones de calidad.

Otro componente será un programa piloto regional de acompañamiento a docentes. Los entrenadores de alfabetización orientarán a los distritos y ayudarán a los docentes a interpretar evaluaciones, adaptar estrategias y supervisar el avance de los estudiantes.

Campamentos de verano para alumnos rezagados

La estrategia incluye un plan para estudiar la viabilidad de crear campamentos intensivos de lectura durante el verano. En 90 días, el Departamento de Educación deberá presentar una propuesta para un programa estatal dirigido a estudiantes que, según las evaluaciones al cierre del año escolar, estén por debajo del nivel correspondiente a su grado.

El plan incluirá una evaluación de viabilidad y recomendaciones sobre la estructura del programa; todavía no fija fechas, sedes ni calendario de inscripción.

El enfoque pedagógico previsto abarca conciencia fonológica y fonémica, correspondencia entre letras y sonidos, ortografía, fluidez, vocabulario, lenguaje oral y comprensión. Estas prácticas forman parte de la llamada ciencia de la lectura.

Con la nueva orden, Nueva Jersey busca coordinar evaluaciones, enseñanza, capacitación y apoyos para que las escuelas intervengan antes de que los rezagos se profundicen.