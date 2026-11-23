Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 23 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 2 durante el día y del 3 durante la noche. Luego, se esperan pocas nubes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:49 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:24 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan pocas nubes con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 39 grados Fahrenheit (4 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 37 (3ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 6% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima