Los viajes para el Día de Acción de Gracias comienzan este martes 24 de noviembre y se espera que 81.5 millones de personas recorran al menos 50 millas desde sus hogares para reunirse con sus familias durante el fin de semana feriado, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Para muchas familias hispanas de Nueva York y Nueva Jersey, un retraso, una maleta mal preparada o un gasto inesperado pueden complicar o encarecer el reencuentro familiar.

El riesgo no es solamente llegar tarde a la celebración. La gasolina, los peajes, el estacionamiento, los cambios de vuelo y las compras de último momento pueden elevar considerablemente el presupuesto si no planeas con anticipación.

AAA estima que el periodo de viajes abarcará del martes 24 al lunes 30 de noviembre. La cifra representa una disminución de 0.1% respecto a 2025, equivalente a unos 121,000 viajeros menos. Sin embargo, el movimiento seguirá cerca de sus niveles históricos de los últimos años.

Las carreteras tendrán tráfico intenso durante Thanksgiving

La mayoría de los viajeros elegirá el automóvil para trasladarse por el país este fin de semana. AAA calcula que 72.9 millones de personas se desplazarán por carretera durante Thanksgiving, frente a los 73.1 millones del año pasado.

Para quienes salen de Nueva York, la organización advirtió que el trayecto desde la ciudad hacia los Hamptons por Long Island Expressway podría alcanzar 4 horas y 15 minutos durante el pico de congestión del martes 24, a las 4:30 p.m., un aumento de 138% frente a un recorrido habitual.

Estos son los horarios recomendados por AAA para evitar las horas de mayor tráfico:

Martes 24: salir antes de la 1 p.m.; mayor congestión entre 2 p.m. y 8 p.m.

salir antes de la 1 p.m.; mayor congestión entre 2 p.m. y 8 p.m. Miércoles 25: salir antes del mediodía; tráfico intenso entre 12 p.m. y 7 p.m.

salir antes del mediodía; tráfico intenso entre 12 p.m. y 7 p.m. Jueves 26: se espera tráfico mínimo

se espera tráfico mínimo Viernes 27: evitar conducir entre 1 p.m. y 7 p.m.

Antes de salir, revisa la presión de los neumáticos, el aceite, las luces y la batería. Calcula gasolina, peajes y estacionamiento, y reserva dinero para imprevistos.

AAA también recomienda revisar el estado del vehículo antes del viaje, especialmente porque sus equipos atendieron más de medio millón de llamadas de emergencia en carretera durante el Thanksgiving anterior.

Los vuelos costarán más y exigirán anticipación

Si viajas en avión, prepara el presupuesto con tiempo. Según AAA, los boletos redondos nacionales reservados a través de sus servicios promedian $800, un incremento de 17% frente a 2025.

La organización proyecta que 5.96 millones de personas tomarán vuelos nacionales durante el período festivo, una baja de 0.2% respecto a 2025.

Para reducir el riesgo de perder el vuelo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) recomienda llegar al aeropuerto al menos dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas para internacionales.

También conviene descargar la aplicación de la aerolínea, revisar el estado del vuelo antes de salir de casa y activar las notificaciones sobre cambios de horario, puerta de embarque o cancelaciones.

Para quienes salen de JFK, LaGuardia o Newark, considera también el tiempo de traslado, el tráfico y la disponibilidad de estacionamiento.

¿Qué alimentos puedes llevar en el avión?

Viajar con comida para Thanksgiving puede generar problemas en los controles de seguridad si no conoces las restricciones de equipaje.

La TSA permite generalmente transportar alimentos sólidos en el equipaje de mano. Sin embargo, productos líquidos, salsas, cremas y otros artículos similares están sujetos a la regla 3-1-1: recipientes de máximo 3.4 onzas (100 mililitros) dentro de una bolsa transparente de un cuarto de galón.

Si planeas llevar comida para compartir con familiares, revisa las reglas antes de empacar. Los alimentos que superen los límites permitidos pueden transportarse en el equipaje documentado, siempre que no estén prohibidos por otras disposiciones.

Cómo ahorrar dinero antes de salir de viaje

Puedes reducir los gastos de Thanksgiving con algunas decisiones sencillas:

Compara transportes: revisa vuelos, autobuses, trenes y viajes en automóvil. Considera equipaje, estacionamiento y traslados adicionales

revisa vuelos, autobuses, trenes y viajes en automóvil. Considera equipaje, estacionamiento y traslados adicionales Reserva con flexibilidad: busca hospedaje y renta de autos con opciones de cancelación o modificación

busca hospedaje y renta de autos con opciones de cancelación o modificación Comparte gastos: si viajas por carretera, divide gasolina y peajes entre los pasajeros

si viajas por carretera, divide gasolina y peajes entre los pasajeros Prepara alimentos: lleva refrigerios y agua para evitar compras costosas en aeropuertos y estaciones, respetando las reglas de seguridad

lleva refrigerios y agua para evitar compras costosas en aeropuertos y estaciones, respetando las reglas de seguridad Evita las compras de último minuto: prepara una lista de gastos y establece un límite para comidas, regalos y actividades

prepara una lista de gastos y establece un límite para comidas, regalos y actividades Activa las alertas: utiliza la aplicación de tu aerolínea para conocer cambios y posibles retrasos

También puedes consultar las ofertas de transporte y hospedaje antes de confirmar una reservación. Comparar el costo total, y no solamente el precio inicial, ayuda a evitar cargos adicionales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los viajes de Thanksgiving 2026

¿Cuándo comienza el período de viajes de Thanksgiving?

AAA lo establece del martes 24 al lunes 30 de noviembre de 2026. Incluye a quienes recorren al menos 50 millas desde su hogar.

¿Cuántas personas viajarán por carretera durante Thanksgiving?

La proyección es de 72.9 millones de viajeros en automóvil, cerca del 90% del total previsto.

¿Con cuánta anticipación debo llegar al aeropuerto para viajar en Thanksgiving?

La recomendación es llegar dos horas antes para vuelos nacionales y tres horas para internacionales.

¿Puedo llevar comida de Thanksgiving en el avión?

Los alimentos sólidos generalmente están permitidos. Las salsas, cremas y otros líquidos deben cumplir las restricciones de la TSA.

¿Cuáles son los mejores horarios para conducir?

AAA recomienda salir antes de la 1 p.m. este martes y antes del mediodía el miércoles. El jueves se espera tráfico mínimo.

¿Cuánto cuestan los vuelos nacionales?

AAA reporta un promedio de $800 por boleto de ida y vuelta, 17% más que en 2025.

Conclusión

El Thanksgiving 2026 generará una intensa actividad en carreteras y aeropuertos, pese a la ligera reducción en el número de viajeros. Si quieres evitar contratiempos, anticipa las salidas, revisa las condiciones del transporte y calcula todos los gastos antes de partir.

Planificar con tiempo puede ser la diferencia entre disfrutar la celebración familiar y comenzar diciembre con gastos que pudieron evitarse.

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