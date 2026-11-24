La violencia doméstica es un patrón de comportamiento que una persona utiliza para ejercer poder y control sobre su pareja. Por lo general, se asocia esta forma de abuso —que en algunos casos constituye un delito y que también se conoce como violencia de género o violencia de pareja— con la violencia física, pero hay muchas otras formas de abuso.

Las estadísticas oficiales indican que algo menos del 35 % de las mujeres latinas afirman haber sido víctimas de este tipo de violencia alguna vez, una cifra algo inferior al 37 % registrado entre la población estadounidense en general. Sin embargo, quizá un número significativo de latinas no denuncie los abusos debido a su estatus migratorio, a las barreras del idioma, al temor a las represalias, entre otros motivos.

«Además, hay que tener en cuenta que el abuso no se limita a los golpes», explica Karina Bernabé, directora del programa Nuevo Amanecer, del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana (DWDC), que forma parte de nuestra Hispanic Federation. «También puede incluir diversas formas de abuso emocional, psicológico, económico, sexual y, muchas veces, también tecnológico. A mí me parece muy importante reconocer que no todo desacuerdo o discusión constituye violencia doméstica. Lo que debemos observar siempre es el patrón de comportamiento, la intención de controlar».

Otros comportamientos abusivos comunes incluyen las amenazas, la intimidación y el aislamiento. El abusador puede controlar con quién habla su pareja, cómo se viste, adónde va o de dónde viene, e incluso controlar sus finanzas o el dinero del que dispone.

«Hablamos de violencia económica cuando una persona utiliza el dinero para controlar a su pareja y limitar su independencia», amplía Bernabé. «Por ejemplo, puede impedirle trabajar, quitarle su salario, controlar sus cuentas bancarias de las tarjetas de crédito, exigirle que justifique cada gasto o negarle incluso el acceso a necesidades básicas».

Hay formas de abuso doméstico de las que se habla poco en público, aunque en Nuevo Amanecer se ayuda a muchas víctimas. Una es el abuso tecnológico y otra, el abuso sexual.

La primera forma de abuso ocurre cuando una persona utiliza la tecnología para vigilar, controlar, intimidar o acosar a su pareja. Por ejemplo, puede revisar su teléfono sin permiso o exigirle las contraseñas de su teléfono, su correo electrónico o las plataformas que utilice.

«También es común que se monitoree la ubicación de las mujeres mediante aplicaciones», explica la directora de Nuevo Amanecer. «En nuestro programa vemos con frecuencia que las mujeres a las que ayudamos tienen instaladas en sus teléfonos aplicaciones que permiten seguirlas, y que el abusador puede aparecer donde menos lo espera la víctima».

Una forma relativamente reciente de control y dominio, en la que se combinan el abuso tecnológico y el sexual, es la publicación —o la amenaza de publicación— de fotografías íntimas. La seguridad digital es uno de los aspectos que se tienen en cuenta en Nuevo Amanecer al implementar planes de apoyo para las víctimas que piden ayuda.

En cuanto al abuso sexual, muchas personas creen equivocadamente que, en el marco de una relación o un matrimonio, una persona siempre tiene derecho a mantener relaciones sexuales con

su pareja. Sin embargo, esas relaciones deben ser siempre consentidas, y el consentimiento debe ser libre y voluntario.

«Muchas sobrevivientes tardan en hablar de estas experiencias», amplía Bernabé, «porque temen que sus testimonios sean cuestionados o sienten que nadie va a comprender su situación. Por eso es muy importante escucharlas sin juzgarlas y recordarles que no son responsables de la violencia que han sufrido. Es un tema tabú del que se habla poco, pero que está muy presente en las relaciones abusivas de pareja».

La línea de ayuda gratuita y bilingüe de Nuevo Amanecer es (212) 568-6616, y opera de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5 p.m. Fuera del horario de Nuevo Amanecer, se puede acudir a una línea especial de la Ciudad de Nueva York, 1-800-799-7232.

Y si quieren saber más sobre nuestra Hispanic Federation, nuestras agencias y programas, visiten nuestro sitio web o llamen al (866) 432-9832, o al (212) 233-8955.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation.