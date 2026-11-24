Sebastián Rulli está acostumbrado a interpretar personajes que viven historias de amor, encuentros inesperados y grandes giros del destino. Ahora, el actor argentino vuelve a ese universo, pero con un toque de humor, en “Dos Vidas, Un Destino”, una campaña de Verizon que utiliza los códigos de las telenovelas para presentar su plan “Simplicity” y reflexionar sobre la importancia de mantener los vínculos familiares.

La propuesta forma parte de la campaña navideña de la compañía y presenta a Rulli en una historia que juega con los elementos clásicos del melodrama, desde las emociones intensas hasta las situaciones inesperadas. Para el actor, uno de los mayores atractivos fue poder mostrar una faceta diferente de su personalidad.

“Lo que más disfruté fue justamente eso, poder mostrar mi lado más divertido, espontáneo y también cercano. Creo que el humor es una gran manera de conectar con la gente”, comentó.

Rulli también destacó que la historia tiene elementos con los que el público puede identificarse, una característica que considera fundamental para establecer una conexión con la audiencia.

“Además me gustó la campaña. Al final hablamos con lo que todos identificamos”, añadió.

La campaña presenta el plan Verizon Simplicity, que ofrece cuatro líneas telefónicas por $100 al mes. Sin embargo, para Rulli, la conectividad tiene un significado que va más allá de las características de un servicio: es una herramienta que le permite mantener el contacto con su familia, a pesar de las distancias.

“Bueno, pues imagínate que yo nací en Argentina, vivo en México, tengo a la familia en España y a mi hijo en Estados Unidos. Y para mí esta conectividad es una necesidad”, explicó.

El actor considera que la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos es especialmente importante durante las fiestas, cuando las familias buscan reunirse, aunque no siempre puedan hacerlo físicamente.

“Confío en poder estar presente incluso cuando estamos lejos. Por eso me ayuda llamar, compartir una noticia o simplemente un mensaje diciendo te quiero, tiene un valor”, expresó.

La historia juega con los elementos clásicos del melodrama, desde las emociones intensas hasta las situaciones inesperadas./Verizon

Sobre el plan que presenta en la campaña, Rulli señaló que una de sus ventajas es facilitar la comunicación familiar sin que los gastos se conviertan en una preocupación adicional.

“Y Verizon hace muy bueno, pues con este nuevo plan Simplicity con cuatro líneas por cien dólares al mes. Sobre todo facilita a mi familia sin complicarse con los gastos”, dice.

La experiencia personal de Rulli también se refleja en su manera de entender la Navidad. Su trabajo y la distribución geográfica de su familia le han enseñado que las celebraciones no siempre se desarrollan como se planean, pero que eso no les resta valor.

“La Navidad tiene mucho más que ver con las personas que con los regalos. Con los años aprendes que lo verdaderamente valioso es poder compartir tiempo con los que quieres, sentarte a reírte, recordar anécdotas, crear nuevos recuerdos”, dijo.

El actor reconoce que no siempre puede estar con todos sus seres queridos durante las fiestas. Por eso, valora especialmente los momentos compartidos y las oportunidades de crear nuevas memorias.

“Muchos saben, tengo familia en diferentes lugares del mundo por mi trabajo no siempre estamos juntos. He aprendido que la Navidad perfecta no es la que ocurre con que todo esté organizado, sino la que disfrutas con las personas correctas”, afirmó.

Nuevos retos profesionales

Al pensar en sus deseos para esta Navidad, el actor pone en primer lugar la salud y el tiempo para disfrutar de las personas que ama. En el ámbito profesional, asegura que todavía tiene mucho por explorar.

“En lo personal pediría salud y tiempo para disfrutar de las personas que amo y para el proyecto. Al final son las dos cosas que no se pueden comprar”, asegura.

Rulli se siente agradecido por su trayectoria, pero mantiene el interés por asumir nuevos desafíos y explorar personajes distintos. Entre sus aspiraciones están el cine, las series y proyectos que lo obliguen a salir de su zona de confort.

“Me interesa seguir explorando personajes diferentes, cine, series y proyectos que me saquen de mi zona de confort”, señaló.

Y concluyó con una reflexión que resume su manera de entender esta etapa de su carrera: “Que el día que pierdes esa curiosidad, pues empiezas a envejecer de verdad. Y la verdad quiero seguir jugando”.

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