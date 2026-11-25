Medellín es una de esas ciudades que causan ese sentimiento de “amor a primera vista” permanente y no dejan olvidarla. A juzgar por sus vistas montañosas, su arquitectura ecléctica, su diversa gastronomía y su evidente riqueza cultural, podría decirse que se encuentra entre las ciudades más hermosas de Colombia y, probablemente, de toda la región.

No importa la temporada del año, la llamada Ciudad de la Eterna Primavera recibe a sus visitantes con los brazos abiertos para vivirla a plenitud y sin prejuicios. Sin embargo, una de las épocas más visitadas es la Navidad, cuando se conoce una Medellín aún más contenta, llena de luces y tradiciones para todos los gustos.

Desde prender sus tradicionales velitas hasta celebrar recorriendo la ciudad en un bus fiestero, reunimos algunas de las costumbres más presentes en la cultura local, que harán pasar unas navidades divertidas y llenas del característico festejo paisa a quien la visita.

La noche de velitas

Prender una velita cada 7 de diciembre es una de las costumbres más arraigadas de la identidad colombiana. Por eso, durante una visita a Medellín, puede ser parte de la tradición: encender una velita, pedir un deseo y comer preparaciones como la natilla y los buñuelos, protagonistas de las mesas decembrinas colombianas.

Durante esta jornada, los parques, las calles y los balcones se llenan de pequeñas luces que simbolizan la esperanza y la unión familiar.

Un espectáculo de luces

Una de las experiencias más impresionantes que podrá vivir en Navidad, son los alumbrados navideños de Medellín. Durante todo un mes, la ciudad se llena de luz con figuras de animales gigantes, túneles iluminados y decoraciones tradicionales que, definitivamente, no pasarán desapercibidas.

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En 2025, este montaje reunió unos ocho millones de bombillas LED distribuidas por toda la ciudad y un despliegue de figuras luminosas que iluminaban las calles de algunos de sus lugares más reconocidos.

Entre los lugares más representativos para disfrutar de todo este juego de luces se encuentran “Parques del Río”, el edificio EPM, la Plaza Botero y el Pueblito Paisa.

Una cena al estilo colombiano

Durante la noche de Navidad o incluso días antes, algunos restaurantes típicos colombianos ofrecen cenas navideñas en las que se puede probar la gastronomía antioqueña con un toque navideño. Es tu oportunidad de probar platos típicos de la región y algunas preparaciones únicas de las fiestas decembrinas que te harán enloquecer el paladar.

Los buñuelos y la natilla son platillos imprescindibles de la Navidad colombiana./Shutterstock

Algunos restaurantes son: Restaurante Hato Viejo, La Matriarca, El Rancherito – Palmas y Alimentos Brunelli para probar deliciosos dulces tradicionales navideños.

Una chiva rumbera

A quienes deseen pasar una noche llena de diversión y baile, les recomendamos un paseo en las famosas chivas navideñas. Estos coloridos vehículos, originalmente utilizados como transporte local, se convierten en fiestas móviles que combinan música, refrigerios y paseos por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

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Compras navideñas con el sello paisa

Para los que aman las compras o explorar el talento local, entonces durante la época navideña, no deje de visitar las ferias, mercados y espacios comerciales de Medellín. Durante todo el mes de diciembre se realizan diversas actividades en las que se pueden encontrar accesorios, prendas de diseñadores locales, decoraciones, ropa y regalos originales que reflejan la verdadera creatividad antioqueña. Tres experiencias que encantan son el “Mercado Artesanal Sanalejo”, el “Bazar de Marcas” en la Plaza Mayor y el “Mercado Navideño de Diseño y Sabores” en el Parque Ciudad del Río.

Ya sea que se visite Medellín con la familia o con amigos, la ciudad tiene de todo para que pases unas fiestas a otro nivel. Aproveche para conocer su cultura, probar su exquisita gastronomía y aplaudir su gran interés por preservar un sólido legado cultural navideño que inspira.