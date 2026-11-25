¿Cómo vestirse apropiadamente para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a percibir rondará los 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:54 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:31 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 54 grados Fahrenheit (9 y 12 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 97% por la mañana, 98% por la tarde y 97% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.