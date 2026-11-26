Navidad colombiana en el Teatro Thalia

El Thalia Spanish Theatre presenta Navidad en Colombia, un musical que celebra las tradiciones navideñas colombianas a través de la danza y la música folclórica. La producción, realizada junto a Mestizo Art Center, cuenta con la cantante invitada María Escobar y la dirección artística de Harold Puente. El espectáculo, producido por Angel Gil Orrios, estará en cartelera hasta el 20 de diciembre, con funciones los viernes a las 7 pm, sábados a las 2 y 7 pm y domingos a las 4 pm. En Thalia Spanish Theatre, 41-17 Greenpoint Avenue, Sunnyside, Queens. Boletos e información: thaliatheatre.org o llamando al (718) 729-3880.

Foto: Teatro Thalia

Un paseo navideño en barco

Circle Line Sightseeing Cruises regresa con su Holiday Harbor Lights Cruise, un recorrido nocturno de dos horas para disfrutar las luces de Manhattan durante la temporada navideña. La experiencia incluye música festiva, narración en vivo y vistas de la Estatua de la Libertad, los puentes de Brooklyn y Manhattan y el One World Trade Center. A bordo habrá bebidas de temporada, chocolate caliente con complementos, galletas y actividades infantiles. Los barcos cuentan con espacios interiores climatizados y áreas al aire libre. Los paseos se realizarán todas las noches, del 27 de noviembre al 3 de enero, de 7 a 9 pm. La salida será desde el Pier 83, en West 42nd Street, Manhattan. Más información y boletos en: https://www.circleline.com.

Foto: Cortesía Circle Line

Mercado navideño junto al río

El Winter Waterway Holiday Market regresa este viernes 27 de noviembre al Midtown Ferry Terminal, en Manhattan, con actividades para toda la familia. El mercado ofrecerá música en vivo, comida, bebidas festivas, regalos, manualidades infantiles y visitas gratuitas de Santa Claus. Durante la jornada inaugural habrá presentaciones de coros y una adaptación de una hora de El Cascanueces. También participarán artistas de globos y pintacaritas. La entrada es gratuita y estará abierto los sábados y domingos, de 11 a.m. a 8 pm, hasta el 20 de diciembre. Se encuentra en 459 12th Avenue, esquina con West 39th Street. Más información en nywaterway.com/WinterWaterway.

Foto: Cortesía

Una Navidad con Charlie Brown

El clásico navideño A Charlie Brown Christmas: Live On Stage llega al Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Blvd. West, Bronx) este domingo 29 de noviembre, a las 4 pm. Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus y toda la pandilla de Peanuts protagonizan esta producción familiar, inspirada en la historia de Charles M. Schulz y acompañada por la música de Vince Guaraldi. Para comprar boletos, visite https://www.lehmancenter.org, o llame a la taquilla al (718) 960-8833.

Cortesía

El Bronx Zoo ilumina la Navidad

El Bronx Zoo presenta una nueva edición de “Holiday Lights”, su festival de luces navideñas hasta el 3 de enero, en fechas seleccionadas. Este año, la experiencia incluye acceso nocturno a tres exhibiciones de animales: Children’s Zoo, donde los visitantes podrán alimentar y acariciar animales de granja; World of Darkness, con especies nocturnas, y World of Reptiles, hogar de cocodrilos, anacondas y tortugas. El recorrido también contará con más de 400 linternas iluminadas, espectáculos de luces, tren infantil, esculturas de hielo, títeres, música y actividades interactivas. Habrá chocolate caliente, malvaviscos para asar y otras opciones de temporada. Las luces se encienden a las 4:30 pm y la última entrada es a las 8 pm. Boletos en BronxZoo.com/holiday-lights/tickets.

Cortesía Terria Clay ©WCS

Tavern on the Green enciende su árbol

Tavern on the Green (West 67th Street y Central Park West) celebrará su décimo encendido anual del árbol de Navidad el martes 1 de diciembre, de 5:30 a 8:30 pm, con una fiesta gratuita y abierta al público en Central Park. En colaboración con POP MART, el restaurante recibirá al personaje Twinkle Twinkle, que ofrecerá una presentación especial y encuentros con los asistentes. La celebración incluirá música de DJ Tweed y los Manhattan Carolers, chocolate caliente, sidra de manzana y galletas. El encendido oficial será a las 7 pm. Además, durante diciembre estará disponible un menú especial inspirado en Twinkle Twinkle, con opciones de brunch, almuerzo y cena. Más información en: https://www.tavernonthegreen. com .

Cortesía: Tavern on the Green

Bar Navidad en el corazón de Manhattan

Celebre la temporada con el Bar Navidad de Amasa ((32 W. 48th St.), un espacio festivo decorado con papel picado, faroles y guirnaldas de nochebuena. La propuesta incluye cócteles de temporada, platillos mexicanos como tamal de cerdo en salsa roja y pozole rojo, y una Rosca de Reyes creada por el chef invitado Richard Sandoval. También habrá un carrito de chocolate caliente y churros, disponible de 11 am hasta el cierre, en la entrada del restaurante. El bar de la azotea Jade Rabbit también ofrecerá cócteles especiales de temporada. Desde ya hasta el 6 de enero, cerrada los domingos y lunes. Más información:https://www.amasany.com/calendar.

Cortesía: Amasa

La magia de Hollywood llega a Broadway

El espectáculo de ilusionismo Now You See Me Live, inspirado en la exitosa franquicia cinematográfica de Lionsgate, reúne a cuatro ilusionistas de talla mundial en una producción que combina trucos de alta tecnología, escapismo y sorprendentes hazañas. Gabriella Lester, James More, Darcy Oake y Matthew Pomeroy, conocidos como Los Cuatro Jinetes, protagonizan esta experiencia en vivo que lleva la magia de las películas al escenario con actos nunca antes vistos. El espectáculo es una producción de los creadores de The Illusionists y tendrá una temporada limitada en Broadway. En el Al Hirschfeld Theatre ( 302 West 45th Street). Para más información, visite: NowYouSeeMeLive.com.

Foto: Cortesía Jeremy Daniel

Ginger Ristorante se viste de Navidad

Ginger Ristorante transforma su espacio de 7,000 pies cuadrados en Midtown Manhattan en un escenario navideño con 10,000 flores iluminadas, árboles decorados, trineos y figuras de ciervos. La instalación, creada en colaboración con American Christmas y el estudio Less Than 3, ofrece un ambiente festivo para disfrutar de la temporada. El restaurante también presenta un menú de otoño e invierno con clásicos italianos, como lasaña, berenjena a la parmesana y panna cotta, además de cócteles especiales. Desde esta temporada abrirá también los domingos, Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Más información en gingerristoranti.com.