Las personas de 60 años o más con ingresos limitados pueden recibir un paquete de alimentos gratuitos cada mes mediante el Programa de Alimentos Suplementarios de Productos Básicos, conocido como CSFP, por sus siglas en inglés.

El programa del Departamento de Salud del estado de Nueva York funciona únicamente en la ciudad de Nueva York y Long Island. Alrededor de 36,000 adultos mayores participan mensualmente en esta ayuda, diseñada para complementar su alimentación.

Quiénes pueden inscribirse

Los solicitantes deben tener al menos 60 años, residir en el estado y cumplir los límites de ingresos del hogar. En 2026, el máximo permitido equivale al 150% del nivel federal de pobreza.

Para una persona, el límite es de $23,940 anuales o $1,995 mensuales, antes de impuestos. Para un hogar de dos integrantes, es de $32,460 anuales o $2,705 al mes.

Los máximos anuales para hogares más grandes son $40,980 para tres personas; $49,500 para cuatro; $58,020 para cinco; $66,540 para seis; $75,060 para siete, y $83,580 para ocho.

Por cada integrante adicional se agregan $8,520 al límite anual.

Recibir SNAP no impide participar. Ambos apoyos pueden obtenerse al mismo tiempo.

Además, el programa no pregunta sobre el estatus migratorio.

Qué alimentos entrega

Los paquetes incluyen productos como queso, leche de larga duración o en polvo, frutas y verduras enlatadas, carne, pollo o pescado en conserva, cereales, jugos, arroz y pasta.

También pueden contener crema de cacahuate y frijoles secos o enlatados.

La ayuda se complementa con orientación para preparar comidas nutritivas, demostraciones de cocina e información de nutricionistas.

Cuando se necesitan otros apoyos, el programa puede ofrecer referencias a servicios de salud y asistencia social.

Durante el verano, los participantes también reciben beneficios adicionales para comprar frutas y verduras frescas en mercados de agricultores.

Cómo solicitar los alimentos

El trámite comienza llamando a una agencia participante para pedir información sobre la inscripción y el punto de distribución correspondiente.

En el Bronx, Manhattan, Queens y Brooklyn, los interesados pueden comunicarse con New York Common Pantry al 917-982-2564.

Su dirección es 788 Southern Boulevard, Bronx, NY 10455.

Otra opción para esos mismos cuatro condados es Kings County Hospital Center, al 718-498-9208, ubicado en 840 Alabama Avenue, Brooklyn, NY 11207.

Para residentes de Nassau y Suffolk, la agencia es Island Harvest. El teléfono es 631-873-4775 y su dirección es 126 Spagnoli Road, Melville, NY 11747.

Cómo se recoge la ayuda cada mes

Una vez inscrita, la persona participante recoge sus alimentos mensualmente en un punto de distribución asignado. También puede hacerlo un representante autorizado en su nombre.

Al contactar a la agencia, conviene confirmar cómo completar la solicitud, qué información presentar y dónde y cuándo recoger el paquete.

Las direcciones de las organizaciones no necesariamente corresponden al lugar de entrega que se asignará a cada participante.

Para consultas generales, el Departamento de Salud dispone del correo csfp@health.ny.gov.

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