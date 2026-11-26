Más de 5,000 hogares de la ciudad de Nueva York podrían quedar protegidos de futuros aumentos de alquiler tras la ampliación del programa municipal que congela la renta a adultos mayores y personas con discapacidad. El alcalde Zohran Mamdani anunció el miércoles que el límite de ingresos subió de $50,000 a $75,000 al año por hogar. Lo más importante que resaltar es que quienes cumplan los requisitos ya pueden solicitar el beneficio.

La gran noticia es que si luego de los respectivos trámites la Ciudad aprueba la solicitud, el inquilino paga un monto fijo aunque suba el alquiler autorizado de su apartamento. El programa cubre la diferencia con un crédito en el impuesto a la propiedad que recibe el dueño del edificio. Aunque hay que aclarar que para conservar el beneficio, el hogar debe renovarlo y seguir cumpliendo los requisitos.

“El aumento de los alquileres amenaza la posibilidad de que demasiados adultos mayores y neoyorquinos con discapacidad permanezcan en los hogares y las comunidades que aman”, dijo Mamdani.

El Concejo Municipal aprobó la iniciativa 978-B el pasado 22 de octubre, después de que el presupuesto estatal autorizara esta ampliación. La medida se convirtió en la Ley Local 171 el 21 de noviembre y entró en vigor ese mismo día. En efecto, la ley establece que el nuevo límite de ingresos se aplica retroactivamente al 1 de julio de 2026.

En este sentido, la concejal Farah Louis, quien presentó la iniciativa, destacó el impacto de los aumentos en el presupuesto de quienes viven con ingresos fijos: “ningún neoyorquino debería verse obligado a elegir entre pagar el alquiler y comprar alimentos o medicamentos”.

¿Quién puede solicitar el congelamiento?

El programa tiene dos modalidades: Exención de Aumento de Alquiler para Personas Mayores (SCRIE) dirigido a inquilinos de 62 años o más y la Exención de Aumento de Alquiler para Personas con Discapacidades (DRIE) disponible desde los 18 años para quienes reciben una prestación admitida por el programa, entre ellas figuran el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), el Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), ciertas prestaciones por discapacidad para veteranos o empleados del Servicio Postal y, en determinados casos, Medicaid por discapacidad si la persona recibió antes SSI o SSDI.

Para ambas modalidades, la Ciudad toma en cuenta los ingresos combinados del hogar durante el año calendario anterior.

Se especifica que el total debe ser de $75,000 o menos y el alquiler debe representar más de un tercio de los ingresos mensuales del hogar. Por ejemplo, si entre todos los integrantes reciben $3,600 al mes, un alquiler de $1,250 cumple el requisito de proporción. Con un alquiler de $1,200, el hogar estaría justo en un tercio.

La vivienda debe ser la residencia principal del solicitante y pertenecer a una categoría elegible, de igual se recuerda que el programa cubre apartamentos con renta estabilizada o controlada, así como ciertas unidades de desarrollos Mitchell-Lama y cooperativas HDFC.

Por lo general, el nombre del solicitante debe figurar en el contrato o en la orden de alquiler. En DRIE también pueden calificar quienes ya tienen reconocidos derechos de sucesión sobre el apartamento.

¿Qué pasa si ya le rechazaron la solicitud?

El Departamento de Finanzas (DOF) anunció que revisará las solicitudes iniciales presentadas después del 1 de julio de 2026 que fueron rechazadas por superar el límite de ingresos. También revisará las renovaciones denegadas por ese mismo motivo cuando el beneficio anterior venció el 30 de junio de 2026.

En ambos casos, la agencia determinará si el hogar reúne los requisitos con el nuevo tope. Conviene tener a mano la carta de denegación al consultar con el 311, ya que la fecha y el motivo del rechazo ayudan a identificar si el caso entra en la revisión anunciada.

¿Cómo presentar la solicitud?