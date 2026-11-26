Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 26 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de máxima y los 41 grados Fahrenheit (5ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 70 durante la primera parte del día y del 91 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 17.4 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:23 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago estará muy nublado con escasa probabilidad de precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 46 grados Fahrenheit (8 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 6% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima