¿Qué ropa deberías ponerte para salir por las calles de Nueva York este jueves? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 36ºF (2ºC) de máxima y 36ºF (2ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 100% durante el día y del 99% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 26% durante el día y del 26% tras la salida de la Luna.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 20.51 mph en el día y los 18.64 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:55 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:31 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 57 grados Fahrenheit (7 y 14ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 49% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.