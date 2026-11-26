Una poderosa tormenta costera convirtió el Thanksgiving Day de 2026 en una jornada de máxima alerta para Nueva York, Nueva Jersey y otros estados de la costa este de Estados Unidos. La combinación de vientos destructivos, lluvias intensas y mareas elevadas amenaza con provocar inundaciones, cortes de electricidad y complicaciones en las principales vías de circulación durante una de las festividades con mayor movimiento de personas en el país.

La magnitud del fenómeno llevó a las autoridades estatales y municipales a activar protocolos de emergencia antes de que el sistema meteorológico alcanzara su punto más intenso. Más de 80 millones de personas, desde Georgia hasta Massachusetts, quedaron bajo algún tipo de advertencia meteorológica, de acuerdo con ABC News.

El impacto ya obligó a modificar una de las tradiciones más importantes de noviembre, pues el desfile de Thanksgiving de Macy’s fue aplazado para el sábado 28 de noviembre.

Nueva York declara el estado de emergencia ante la tormenta

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para los condados del Bronx, Kings, Nassau, Nueva York, Queens, Richmond, Suffolk y Westchester, además de otras jurisdicciones cercanas.

La medida permite movilizar recursos estatales, coordinar la respuesta de las agencias y acelerar las labores de asistencia ante posibles daños.

El gobierno estatal advirtió que el temporal podría ocasionar interrupciones en el transporte, afectaciones a la infraestructura y apagones debido a la intensidad de las ráfagas.

Nueva Jersey también activó el estado de emergencia. La gobernadora Mikie Sherrill firmó la orden el miércoles, ante el pronóstico de vientos que podrían alcanzar las 70 millas por hora (112 kilómetros por hora).

La disposición otorga a las autoridades facultades para cerrar carreteras, ordenar evacuaciones, habilitar refugios y desplegar recursos de la Guardia Nacional si las condiciones lo requieren.

Las comunidades costeras de Nueva Jersey figuran entre las zonas de mayor preocupación. En Sea Bright, residentes comenzaron a colocar sacos de arena para proteger viviendas y calles ante la posibilidad de inundaciones.

Vientos de hasta 105 km/h y riesgo de inundaciones en Nueva York

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de vientos fuertes para la ciudad de Nueva York, vigente desde las 10 a.m. (ET) es hasta la 1 a.m. del viernes.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 65 millas por hora (97 a 105 kilómetros por hora), con mayor intensidad en las zonas costeras y los puentes.

La Gestión de Emergencias de Nueva York (NYCEM) identificó el periodo comprendido entre las 13 y 22 horas como el más complicado por la combinación de precipitaciones y vientos.

El alcalde Zohran Mamdani emitió un aviso de viaje para toda la ciudad y pidió a los residentes evitar desplazamientos innecesarios. Entre los principales peligros se encuentran la caída de árboles, ramas y cables eléctricos, además de objetos que podrían desprenderse de edificios.

El riesgo no se limita al viento. El NWS también emitió una alerta de inundación costera para los 5 distritos de Nueva York desde las 7 horas del jueves.

Las precipitaciones podrían acumular entre 1 y 3 pulgadas (25 a 76 milímetros), con episodios de lluvia particularmente intensa.

La situación resulta especialmente delicada porque las hojas caídas durante el otoño pueden obstruir los drenajes y dificultar la evacuación del agua. Si esto coincide con la marea alta, las inundaciones podrían extenderse por calles y zonas residenciales.

Entre las vías expuestas figuran la FDR Drive y la Belt Parkway, donde el agua podría acumularse durante las horas de mayor intensidad del temporal.

Nueva Jersey también enfrenta inundaciones y apagones

La costa de Nueva Jersey se prepara para uno de los episodios más complicados de la jornada. Las comunidades cercanas al océano y las bahías podrían experimentar inundaciones costeras, mientras los fuertes vientos elevan la posibilidad de interrupciones eléctricas.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que algunas localidades podrían registrar niveles de agua superiores a los 8 pies (2.4 metros), una altura capaz de ocasionar daños importantes en zonas vulnerables.

Brigantine, Atlantic City, Ventnor y Pleasantville se encuentran entre las comunidades que podrían enfrentar consecuencias más graves.

En Sea Bright, las autoridades locales mantienen equipos de emergencia preparados ante el riesgo de que el agua alcance sectores residenciales y comerciales. La ubicación de la localidad, entre el océano Atlántico y el río Shrewsbury, aumenta su exposición a las inundaciones.

Miles de trabajadores preparados para restablecer los servicios

Mientras el temporal avanza, Nueva York organizó un amplio operativo para responder a los posibles daños.

El estado dispuso de 5,780 trabajadores de empresas de servicios públicos para evaluar afectaciones, reparar instalaciones y restablecer el suministro eléctrico.

La ciudad también activó el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC), con representantes de agencias municipales, compañías de servicios y operadores de transporte.

Mamdani había puesto en marcha desde el lunes el Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas y reforzó los protocolos ante el empeoramiento del pronóstico.

Las autoridades recomendaron a quienes tienen vehículos estacionados en zonas costeras trasladarlos a terrenos elevados antes de la llegada de la marea alta.

La recomendación para los residentes es evitar desplazamientos que no sean indispensables, mantenerse alejados de árboles y cables caídos y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

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