Los regalos tecnológicos pueden resolver problemas cotidianos y evitar gastos innecesarios en casa y que pueden ser una gran opción para regalar en Navidad. Una herramienta para detectar fallas del auto, un dispositivo para conservar alimentos o una cámara para vigilar al bebé mientras viaja en el asiento trasero son algunas de las opciones que destacan este año.

Aprovechando las ofertas de Black Friday, Associated Press seleccionó ocho productos con precios que van de $49.99 a $208, ideales para facilitar las tareas del hogar, mejorar la seguridad y ahorrar tiempo.

Antes de elegir, revisa la compatibilidad de cada dispositivo con los aparatos que ya están en casa, compara precios y verifica las políticas de devolución. Un regalo práctico tiene más valor que un producto de moda que termine guardado después de las fiestas.

1. SPARQ AI OBD2 Scanner: diagnóstico para el auto

Precio: $129

Este escáner automotriz se conecta al puerto de diagnóstico del vehículo y permite identificar hasta 50,000 códigos de falla. Utiliza inteligencia artificial para explicar los problemas detectados y ayudar al conductor a entender qué podría estar ocurriendo con su automóvil.

Es una alternativa interesante para quienes manejan vehículos usados o quieren tener más información antes de acudir al taller. Aunque no sustituye una revisión mecánica profesional, puede ayudar a encontrar posibles fallas y tomar decisiones mejor informadas sobre las reparaciones.

2. Dremel Blueprint DD12V-S1: herramientas para el hogar

Precio: $99

Este dispositivo combina un taladro/atornillador inalámbrico con detector de vigas, láser y luz LED. Está pensado para realizar reparaciones menores, instalar repisas y completar trabajos domésticos sin depender de varias herramientas diferentes.

Puede ser un regalo excelente para quienes disfrutan hacer arreglos en casa. Antes de utilizarlo, es importante revisar las instrucciones y comprobar que no existan cables o tuberías detrás de la superficie que se pretende perforar.

3. Genicook: recipientes para conservar alimentos

Precio: $54.99

El Genicook incluye tres recipientes de acero inoxidable aptos para calentar en el microondas, con tapas de vidrio templado y ventilaciones de silicona a prueba de derrames. Está diseñado para conservar alimentos y facilitar la preparación de comidas durante la semana.

Es una opción para quienes organizan sus alimentos con anticipación o buscan reducir el desperdicio en la cocina. Tenerlos facilita el almacenamiento y la preparación de comidas cotidianas.

4. Magic Reseal: conserva los alimentos por más tiempo

Precio: $49.99

Este sellador magnético recargable permite cerrar hasta 300 bolsas por carga. Puede utilizarse con empaques de snacks, café, alimentos congelados y otros productos que pierden frescura después de abrirse.

Por su precio, es uno de los regalos más accesibles de la selección, pero es un regalo especialmente práctico para hogares que compran alimentos a granel o buscan aprovechar mejor los productos del supermercado.

5. Anything Speaker: convierte superficies en bocinas

Precio: $49.99

Este altavoz portátil utiliza conducción ósea para convertir superficies como mesas, ventanas, puertas o escritorios en bocinas. Permite reproducir música, podcasts y llamadas sin necesidad de comprar un equipo de audio convencional. Se fija con ventosa, imán o cinta adhesiva.

Aunque no necesariamente ofrece la calidad de un sistema de sonido profesional, sí puede ser una alternativa original para viajes, reproducir en habitaciones pequeñas o espacios donde se busca ahorrar espacio.

6. Antifaz Sound Sleep Mask: tecnología para dormir

Precio: $159

Se trata de un antifaz que cuenta con altavoces Bluetooth ultradelgados y ofrece hasta 24 horas de reproducción. Está pensado para personas que utilizan música o sonidos ambientales para descansar, especialmente cuando viven en lugares ruidosos o viajan con frecuencia. Los altavoces Bluetooth son ultradelgados, de 0.2 pulgadas (5 milímetros), y el antifaz ofrece bloqueo total de luz; es lavable a máquina.

Antes de regalarlo, verifica que la persona tenga el hábito de escuchar audio mientras duerme. De lo contrario, un antifaz convencional puede cumplir la misma función a un precio menor.

7. Sure Feed: comedero inteligente para mascotas

Precio: $199

El Sure Feed microchip pet feeder utiliza un sistema de reconocimiento mediante microchip para abrirse únicamente cuando se acerca la mascota autorizada. El comedero se sincroniza con el microchip de la mascota; se abre cuando esa mascota se acerca y se cierra automáticamente cuando se aleja.

Está diseñado para hogares con varios animales, ideal para cuando alguno necesita una dieta especial o existe el problema de que otra mascota se come algo que no le corresponde. El dispositivo funciona con batería y ayuda a controlar mejor la alimentación.

8. BubbaSafe Baby View: vigilancia para bebés en el auto

Precio: $208

Este dispositivo cuenta con una cámara para el asiento trasero que se conecta a la pantalla CarPlay del vehículo. Permite observar al bebé mientras viaja sin que el conductor tenga que voltear para revisar el asiento posterior. Cuenta con visión nocturna infrarroja y vistas estándar, dividida o de imagen en imagen.

Puede ser una alternativa para padres que transportan niños pequeños y buscan mayor tranquilidad durante sus viajes. Sin embargo, la cámara no sustituye la atención al volante ni las medidas de seguridad infantil.

¿Cómo elegir un regalo tecnológico sin gastar de más?

Antes de comprar, compara los precios en tiendas como Amazon, Walmart, Target y Best Buy. También revisa si el dispositivo necesita baterías, cargadores, suscripciones o accesorios adicionales que eleven el costo final.

La mejor elección dependerá de las necesidades de quien recibirá el regalo. Un dispositivo para conservar alimentos puede ser más útil para una familia que busca reducir desperdicios, mientras que un escáner automotriz puede interesar a quien utiliza su vehículo todos los días.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre opciones de regalos tecnológicos para navidad

¿Cuál es el regalo tecnológico más económico de esta selección?

El Anything Speaker y el Magic Reseal cuestan $49.99 cada uno.

¿Qué dispositivo puede ayudar a detectar fallas del auto?

El SPARQ AI OBD2 Scanner, que lee códigos de diagnóstico y utiliza inteligencia artificial para explicar posibles problemas.

¿Qué regalo es útil para hogares con varias mascotas?

El Sure Feed microchip pet feeder, que permite controlar qué animal tiene acceso a su alimento.

¿Cuánto cuesta el dispositivo para vigilar a un bebé en el auto?

El BubbaSafe Baby View tiene un precio de $208 y se conecta a la pantalla CarPlay del vehículo.

¿Qué debo revisar antes de comprar un regalo tecnológico?

La compatibilidad, los accesorios incluidos, las necesidades de carga, posibles suscripciones y las condiciones de devolución.

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar durante la temporada navideña. Comparar opciones antes de comprar permitirá encontrar un regalo práctico sin comprometer el presupuesto familiar.

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