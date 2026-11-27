El Alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, salió bien de la cirugía a la que fue sometido este viernes, según informó el secretario de prensa del Ayuntamiento, Jeo Calvello.

“Hoy, el alcalde Zohran Kwame Mamdani se sometió a un procedimiento quirúrgico para reparar el tendón de Aquiles. La intervención comenzó a las 11:33 a. m. y concluyó a las 12:42 p. m. La cirugía fue exitosa y se espera que el alcalde se recupere por completo. Fue dado de alta del hospital y ahora descansa cómodamente en Gracie Mansion”, indicó Calvello en un comunicado.

La Oficina del Alcalde también exteriorizó su gratitud a los especialistas que atendieron al ejecutivo local. “Estamos sumamente agradecidos por la atención médica de primera calidad que recibió el alcalde hoy por parte del personal médico”.

Este viernes el vicealcalde, Dean Fuleihan, está a cargo de las operaciones diarias del gobierno municipal.

Mamdani se lesionó la semana pasada jugando fútbol. Tendrá que esperar varios meses para poder volver a jugar.

“Marqué un gol poco después de entrar al campo de juego y me olvidé de que tenía 35 años”, dijo Mamdani durante una conferencia de prensa el 20 de noviembre en City Hall. “Poco después, me rompí el tendón de Aquiles”.