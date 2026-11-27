Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 27 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 56 durante la primera mitad del día y del 2 durante la noche. Luego, se esperan cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 12.43 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer dará comienzo a las 06:54 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:22 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 10% por la mañana, 70% por la tarde y 10% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima