La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una ley que busca poner fin a una práctica cada vez más cuestionada por los conductores: cobrar una suscripción mensual para utilizar funciones que ya vienen instaladas en sus vehículos. La medida impide que fabricantes, concesionarios y terceros condicionen el acceso a determinados equipamientos a pagos adicionales cuando su funcionamiento no representa costos continuos para quien los ofrece.

La legislación, firmada el 23 de noviembre de 2026, representa un cambio en las reglas del mercado automotor y busca proteger el bolsillo de quienes compran o alquilan un automóvil en el estado. Entre las características que podrían quedar alcanzadas figuran los asientos calefaccionados y el arranque remoto, siempre que el hardware necesario esté incorporado desde el momento de la adquisición y no requiera gastos adicionales para funcionar.

La nueva disposición entrará en vigor el 27 de febrero de 2027 y podría tener consecuencias que trasciendan las fronteras estatales, especialmente si las automotrices deciden modificar sus modelos de comercialización para evitar operar con diferentes condiciones según el lugar de residencia de sus clientes.

¿Qué prohíbe la nueva ley de Nueva York?

La norma, identificada como S.9348A/A.10411A, incorpora la sección 198-d a la Ley General de Negocios de Nueva York. Su objetivo es impedir que las empresas cobren cuotas recurrentes por activar componentes que el consumidor ya adquirió como parte del vehículo y que pueden seguir funcionando sin generar gastos adicionales para el proveedor.

El problema surge cuando una persona compra un automóvil y descubre que algunas de sus prestaciones están bloqueadas, aunque el equipamiento necesario ya se encuentre instalado. Para utilizarlas, el fabricante puede exigir el pago de una tarifa mensual o anual. En la práctica, esto significa que el conductor paga por el vehículo, pero debe continuar desembolsando dinero para aprovechar determinadas características que forman parte de su equipamiento.

La legislación busca cerrar esa posibilidad cuando no existe un servicio permanente que justifique el cobro. Su alcance incluye tanto los automóviles nuevos como los alquilados mediante contratos de leasing. Sin embargo, hay una distinción importante: las cuotas de financiamiento o los pagos periódicos del arrendamiento no se consideran suscripciones a los efectos de esta disposición.

La medida tampoco obliga a las compañías a ofrecer gratuitamente cualquier prestación tecnológica. El criterio central es determinar si el servicio requiere gastos continuos para mantenerse operativo después de su activación.

Kathy Hochul y el respaldo político a la medida

La aprobación de la legislación contó con un respaldo significativo en Albany. El Senado estatal la avaló por 57 votos contra 3, una diferencia que refleja el apoyo mayoritario a establecer límites sobre los cargos asociados con funciones automotrices previamente adquiridas.

Entre sus principales impulsores estuvieron el senador estatal James Skoufis y el asambleísta William Magnarelli. También manifestó su respaldo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien acompañó la iniciativa.

En un comunicado de su oficina, Hochul cuestionó el modelo comercial que permite cobrar repetidamente por equipamientos que ya están incorporados al automóvil. La gobernadora calificó esa práctica como engañosa y sostuvo que los fabricantes no deberían seguir obteniendo dinero de los consumidores por funciones que ya pagaron.

Skoufis defendió una postura similar y señaló, en declaraciones recogidas por el canal WRGB, que los conductores no tendrían que afrontar cuotas mensuales para utilizar características incluidas en la compra de sus vehículos.

El camino legislativo no estuvo libre de obstáculos. Una versión anterior del proyecto había conseguido aprobación en 2025, pero fue vetada por el Ejecutivo. La iniciativa reformulada logró finalmente superar esa barrera y obtener la firma de Hochul.

¿Qué servicios quedan fuera de la prohibición?

La nueva ley no elimina todas las suscripciones vinculadas con los automóviles. Existen prestaciones que requieren infraestructura, conectividad, mantenimiento o actualizaciones constantes y que, por esa razón, podrán seguir comercializándose mediante pagos periódicos.

Entre las excepciones se encuentran los servicios de navegación que reciben actualizaciones, las plataformas de infoentretenimiento, la radio satelital y las conexiones Wi-Fi disponibles dentro del vehículo. También quedan fuera los servicios telemáticos, la asistencia en carretera y las prestaciones conectadas que dependen de redes celulares u otras tecnologías de transmisión de datos.

La legislación contempla igualmente una excepción para determinadas funciones de asistencia al conductor y sistemas de automatización que dependen de software. Este punto podría convertirse en uno de los aspectos más discutidos de su aplicación.

Compañías como Tesla, General Motors y Ford ofrecen tecnologías avanzadas mediante modelos de suscripción. Entre ellas están Full Self-Driving, Super Cruise y BlueCruise, sistemas que permiten acceder a distintas capacidades de asistencia durante la conducción.

La pregunta será cómo se clasificará cada tecnología; si se considera una función de software que requiere servicios continuos o una característica cuyo hardware ya está incorporado y no genera gastos adicionales. La redacción de la ley no resuelve expresamente todos esos escenarios, por lo que podrían surgir interpretaciones diferentes entre fabricantes y autoridades.

Hay, además, una protección específica para los consumidores en materia de seguridad. Los fabricantes no podrán cobrar por actualizaciones de software destinadas a corregir defectos de seguridad que estén obligados a solucionar gratuitamente conforme a las regulaciones federales.

¿Cuáles son las multas para las empresas que incumplan?

La legislación también establece consecuencias económicas para las compañías que no respeten las nuevas restricciones. Las infracciones podrán derivar en sanciones civiles de hasta $250 dólares por punto de venta y por cada incumplimiento.

No obstante, todavía quedan aspectos operativos por definir. El texto no precisa completamente qué debe entenderse por punto de venta ni cómo se contabilizarán las infracciones cuando una misma práctica afecte a diferentes clientes o establecimientos.

El Departamento de Estado de Nueva York tendrá que desarrollar los criterios correspondientes para facilitar la aplicación de la normativa y determinar cómo se evaluarán los posibles incumplimientos.

Para los consumidores, la entrada en vigor de la ley supondrá un nuevo argumento para cuestionar los cargos recurrentes por prestaciones que forman parte del equipamiento original de sus automóviles. También obligará a los fabricantes y concesionarios a revisar sus contratos, condiciones de venta y sistemas de activación.

El mercado automotor avanza hacia vehículos cada vez más conectados, en los que una parte creciente de las prestaciones depende de plataformas digitales y servicios en línea. En ese escenario, distinguir entre un componente ya pagado y un servicio que realmente requiere mantenimiento permanente será fundamental.

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