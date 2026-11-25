El premio mayor de Mega Millions alcanzó los $673 millones de dólares después de que ningún jugador acertara la combinación ganadora del martes 24 de noviembre. La próxima oportunidad para convertirse en millonario será este viernes 27 de noviembre de 2026, cuando se realice un nuevo sorteo de la lotería multiestatal en Estados Unidos.

El premio representa uno de los acumulados más atractivos de la temporada y llega en una semana marcada por las celebraciones de Thanksgiving. Quienes tengan pensado probar suerte podrán aspirar a una fortuna de cientos de millones de dólares, aunque deberán considerar que el monto anunciado no es necesariamente la cantidad que recibiría el ganador después de impuestos.

La lotería también ofrece una alternativa de pago en efectivo, cuyo valor estimado es considerablemente menor que el premio anunciado.

Mega Millions: ¿cuánto se puede ganar el viernes 27 de noviembre?

De acuerdo con las estimaciones publicadas por las loterías estatales, el premio mayor de Mega Millions para el sorteo del viernes asciende a $673 millones. Los participantes que consigan acertar los cinco números principales y la Mega Ball podrán reclamar esta cantidad mediante el esquema de pagos establecido por el juego.

Sin embargo, existe otra posibilidad: elegir el pago único en efectivo, estimado en $282.6 millones antes de impuestos.

La diferencia entre ambas modalidades es importante. Quienes seleccionen la anualidad recibirán el premio mediante 30 pagos anuales, con cantidades progresivamente mayores. Por el contrario, la opción de efectivo permite cobrar una sola cantidad, aunque considerablemente inferior al valor anunciado del jackpot.

En cualquiera de los 2 escenarios, el dinero está sujeto a las obligaciones fiscales correspondientes. Por eso, la cantidad que finalmente llegue a las cuentas del ganador dependerá también de los impuestos aplicables.

¿Cuáles fueron los últimos números ganadores de Mega Millions?

En el sorteo del martes 24 de noviembre, Mega Millions puso en juego un premio mayor estimado en $645 millones. Sin embargo, ninguna combinación consiguió reunir los seis números necesarios para llevarse la fortuna.

Los resultados fueron los siguientes:

Números principales: 38, 42, 44, 45 y 62.

Mega Ball: 16.

La ausencia de un ganador del premio mayor provocó que el acumulado aumentara hasta los $673 millones para el siguiente sorteo.

Es importante recordar que acertar algunos números también puede representar un premio económico. Mega Millions contempla diferentes categorías de recompensas para quienes consiguen coincidencias parciales, aunque las cantidades dependen de la combinación acertada y del multiplicador correspondiente.

Por eso, quienes compraron un boleto para el sorteo anterior todavía pueden revisar sus números y comprobar si consiguieron algún premio secundario. No acertar la combinación completa no significa necesariamente quedarse sin recompensa.

¿A qué hora es el próximo sorteo de Mega Millions?

El siguiente sorteo se realizará el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 23 horas (ET).

Mega Millions celebra sus sorteos regularmente los martes y viernes. Los resultados se publican después de cada extracción y pueden consultarse mediante los canales oficiales del juego y las páginas de las loterías estatales.

Los horarios límite para comprar boletos pueden variar dependiendo del estado. Por ello, es recomendable verificar las condiciones locales y no esperar hasta el último momento para participar.

Los resultados del sorteo del viernes estarán disponibles a través del sitio oficial de Mega Millions y de las páginas de las loterías estatales participantes.

También es posible revisar los números ganadores anteriores, consultar las categorías de premios y verificar los procedimientos para reclamar una recompensa.

Quienes participen deben conservar su boleto y comprobar los resultados directamente con las autoridades de lotería correspondientes. Los plazos para reclamar premios pueden cambiar según el estado donde se realizó la compra.

Con $673 millones en juego, el sorteo del 27 de noviembre representa una nueva oportunidad para quienes buscan cambiar su suerte antes de terminar noviembre.

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