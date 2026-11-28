Columna de María Marín: La felicidad que ya tienes
Los logros y las posesiones pueden ser maravillosos, pero de poco sirven si no aprendemos a disfrutar lo que tenemos
Si hay algo que todos quisiéramos aprender bien en esta vida es a ser felices. Pero ¿se puede aprender a serlo? Aunque no existe una fórmula mágica, la psicología positiva lleva años estudiando hábitos que pueden contribuir a nuestro bienestar. Y lo interesante es que muchas veces la felicidad no depende de grandes acontecimientos, sino de pequeñas decisiones que podemos incorporar a nuestra vida.
Aquí comparto seis que vale la pena practicar:
- Invierte en experiencias, no solamente en cosas. Las cosas materiales pueden darnos satisfacción, pero esa emoción suele durar poco. En cambio, un viaje, una cena especial o una experiencia compartida puede convertirse en un recuerdo que disfrutamos por mucho tiempo.
- Expresa lo que piensas y necesitas. Ser asertivo significa comunicar lo que sientes y deseas de manera clara y respetuosa. Guardártelo todo por miedo a incomodar puede terminar generando frustración.
- Conéctate con los demás. Saluda, sonríe, conversa y sé amable, incluso con desconocidos. Esos pequeños momentos de conexión pueden alegrarte el día y también mejorar el de otra persona.
- Dedícate tiempo y cuídate. Arréglate si eso te hace sentir bien, muévete, descansa y haz algo que disfrutes. No se trata de cumplir con un estándar de belleza, sino de recordar que tú también mereces tu atención.
- No acumules lo que sabes que tienes que hacer. Las tareas pendientes pueden convertirse en una fuente constante de estrés. Haz una lista, establece prioridades y comienza por algo pequeño. A veces dar el primer paso produce un enorme alivio.
- Practica la gratitud. En medio de las preocupaciones es fácil concentrarnos en lo que falta o salió mal. Detente también a reconocer lo que sí tienes y esos pequeños momentos que hicieron mejor tu día.
No necesitas ganar un Premio Nobel, un Oscar ni tener una fortuna para disfrutar de una vida plena. Los logros y las posesiones pueden ser maravillosos, pero de poco sirven si no aprendemos a disfrutar lo que tenemos. La felicidad no siempre llega en grandes dosis. Muchas veces está mucho más cerca de lo que imaginamos. Así que exprímele a cada día todas las gotitas de felicidad que puedas.
Para más motivación visiten:
Instagram: @mariamarinmotivation