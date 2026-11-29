¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir por las calles de Nueva York este domingo? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 85% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 13% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 11.18 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:30 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 39 y los 57 grados Fahrenheit (4 y 14ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 73% por la mañana, 4% por la tarde y 73% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.