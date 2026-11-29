Para muchas familias latinas en EE. UU., la temporada festiva no se define por un solo día, sino por una serie de celebraciones.. Una nueva encuesta, junto con datos internos de búsquedas y reservas de Airbnb, revela cómo estas tradiciones influyen en la forma de viajar de las familias: permanecen más cerca de casa, viajan en grupos más grandes y buscan espacios donde todos puedan estar juntos.

Para los viajeros latinos en EE. UU., la temporada festiva abarca varias celebraciones importantes, siendo la Navidad la que representa la mayor cuota de búsquedas festivas en Airbnb. Nuevos datos destacan cómo estas tradiciones influyen en los planes de viaje:

Foto:Airbnb

Casi el 40% de las búsquedas festivas entre los latinos de EE. UU. corresponden a estancias navideñas, en comparación con el 29% de los viajeros no latinos de EE. UU.

Más del 50% de los viajeros latinos en EE. UU. durante las fiestas planean preparar o compartir una cena de Nochebuena.

Casi el 20% de los viajeros latinos en EE. UU. planean viajar para el Día de los Reyes, frente a menos del 5 % de los viajeros no latinos de EE. UU.

La mitad de las reservas navideñas del año pasado por parte de viajeros latinos en EE. UU. se encontraban a una distancia alcanzable en auto desde su hogar, lo que demuestra cómo las familias también eligen destinos más cercanos para sus celebraciones festivas.

“Las fiestas son el momento en que muchas familias latinas en EE. UU. mantienen vivas sus tradiciones, a veces, lejos de donde comenzaron. Lo vemos en la forma en que viajan: juntos, en grupos más grandes, buscando un lugar que se sienta como en casa. Airbnb quiere ser ese lugar donde los abuelos, los padres y los niños puedan reunirse”, explica Jordi Torres, Director Regional para las Américas en Airbnb.

La importancia de la sobremesa

Para las familias latinas en EE. UU., las reuniones festivas a menudo giran alrededor de las comidas compartidas y el tiempo juntos que sigue. Una tradición que refleja esto es la sobremesa, la práctica de quedarse en la mesa después de comer para conversar y convivir con familiares y amigos.

.Foto: Airbnb

Los nuevos hallazgos destacan la importancia de esta tradición y los espacios que las familias buscan al viajar:

Más del 70 % de los latinos en EE. UU. afirman que contar con un espacio para disfrutar de la sobremesa es imprescindible en un viaje festivo, en comparación con casi el 50 % de los adultos no latinos de EE. UU.

Casi el 80 % indica que su familia necesita un espacio cómodo donde todos puedan sentarse juntos y platicar sin sentirse apresurados.

Casi el 80 % señala que cocinar platillos tradicionales les ayuda a mantenerse conectados con su cultura mientras están fuera de casa.

Casi el 70 % desea una cocina completa para preparar las comidas festivas, mientras que la mitad busca una mesa de comedor grande.

Casi el 60 % de las búsquedas navideñas entre latinos en EE. UU. corresponden a grupos de cinco o más personas, incluyendo más del 20 % que busca estancias para 10 o más huéspedes.

Más del 60 % de las búsquedas entre latinos de EE. UU. que utilizan el filtro de número mínimo de habitaciones buscan estancias con tres o más dormitorios.

Las casas con espacios comunes, cocinas y áreas de comedor brindan a las familias el entorno ideal para preparar platillos tradicionales y pasar tiempo juntos durante toda la temporada navideña.

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Para las familias que buscan dedicar menos tiempo a la preparación y más a estar juntas, los servicios ofrecen opciones como chefs privados que ayudan a servir una comida especial en la mesa, dejando más tiempo para lo que viene después.

“La comida siempre ha sido una forma para que las familias conecten con su cultura y tradiciones”, expresó la chef Elena, quien ofrece experiencias de cenas privadas en Miami a través de Airbnb. “Durante las fiestas, compartir una comida une a varias generaciones. Disfrutar de una cena privada en la comodidad de un Airbnb permite a las familias pasar menos tiempo preparando y más tiempo conectando, compartiendo tradiciones y creando recuerdos”.

Varias generaciones unidas

Más allá de las comidas compartidas, los viajes festivos de los latinos en EE. UU. también consisten en reunir a la familia extendida. Los nuevos hallazgos destacan la importancia de los viajes multigeneracionales, los alojamientos compartidos, las experiencias en grupo y la accesibilidad económica:

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Casi uno de cada cuatro viajeros latinos en EE. UU. durante las fiestas prevé que tres o más generaciones se alojen juntas, casi el doble de la proporción observada entre los viajeros no latinos de EE. UU.

Casi el 60 % de las búsquedas navideñas entre latinos en EE. UU. son para grupos de cinco o más personas, incluyendo más del 20 % para grupos de 10 o más.

Casi el 30 % de las búsquedas de Año Nuevo realizadas por latinos en EE. UU. corresponden a grupos de 10 o más personas, casi cinco veces el promedio nacional.

Casi el 50 % de los viajeros latinos en EE. UU. durante las fiestas planean compartir los costos de alojamiento con familiares, mientras que más del 80 % afirma que mantenerse dentro del presupuesto ayuda a que todos puedan viajar juntos.

Para las familias que viajan a través de varias generaciones, estar bajo un mismo techo hace que las reuniones festivas sean aún más significativas.