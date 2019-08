La nueva aplicación móvil de U.S. Bank proporciona 100 millones de Recomendaciones, agrega docenas de nuevas funciones y ahora está disponible para Android

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–U.S. Bank anunció hoy docenas de nuevas funciones disponibles en la renovada aplicación móvil de U.S. Bank, incluida una opción de idioma en español, por primera vez para U.S. Bank, así como la disponibilidad para dispositivos Android.





“Estamos muy contentos de que el idioma español esté disponible en la aplicación móvil de U.S. Bank, y este es solo uno de los pasos que estamos tomando en nuestro esfuerzo de desarrollar una experiencia sincronizada culturalmente a través de todos los puntos de contacto con nuestros clientes”, dice Ramiro Padilla Klein, líder de la estrategia del segmento hispano en U.S. Bank.

Una de las funciones más populares en la nueva aplicación, que se estrenó en abril, es la de Recomendaciones: una fuente altamente personalizada de información financiera clave para los clientes, que les muestra datos como un análisis mensual de liquidez de efectivo, una advertencia ante un posible cargo duplicado o una lista completa de gastos por categorías. Respaldadas por inteligencia artificial, las Recomendaciones ayudan a los clientes a administrar sus finanzas de manera rápida, confidencial y segura en muy pocos pasos. U.S. Bank ha proporcionado más de 100 millones de Recomendaciones a sus clientes desde que se lanzó esta función.

“Estoy muy orgulloso de este equipo y de su tenaz mentalidad de poner al cliente ante todo”, dijo Ankit Bhatt, vicepresidente sénior de Omnichanel. “En menos de un año, hemos reconstruido la aplicación móvil de U.S. Bank en conjunto con los clientes y los resultados iniciales han superado todas nuestras expectativas. Pero no nos hemos detenido. En solo pocos meses lanzamos la funcionalidad en el idioma español, agregamos docenas de nuevas funciones y ahora llevamos la aplicación a Android. Estamos muy emocionados de proporcionar la mejor experiencia de aplicación bancaria para nuestros clientes.”

Otras de las nuevas funciones de la aplicación móvil de U.S. Bank incluyen:

Nuevas Recomendaciones: las nuevas Recomendaciones ayudan a los clientes a obtener más de su dinero mediante ahorros o inversiones.

las nuevas Recomendaciones ayudan a los clientes a obtener más de su dinero mediante ahorros o inversiones. Funciones de Zelle ® : se han agregado, entre otros nuevos atributos, la funcionalidad de pagos recurrentes y un proceso simplificado para solicitar dinero.

: se han agregado, entre otros nuevos atributos, la funcionalidad de pagos recurrentes y un proceso simplificado para solicitar dinero. Nuevas opciones para inscribirse en cuentas: algunos productos de préstamos sobre el capital de la vivienda y métodos de ahorros se han agregado al mercado de productos, y ahora es más rápido que las personas que no son clientes de U.S. Bank vean y soliciten nuevos productos.

algunos productos de préstamos sobre el capital de la vivienda y métodos de ahorros se han agregado al mercado de productos, y ahora es más rápido que las personas que no son clientes de U.S. Bank vean y soliciten nuevos productos. Nuevas opciones para tarjetas de crédito: a través de la aplicación, ahora puede bloquear y desbloquear tarjetas de crédito de U.S. Bank, así como agregarlas a la billetera de Apple.

a través de la aplicación, ahora puede bloquear y desbloquear tarjetas de crédito de U.S. Bank, así como agregarlas a la billetera de Apple. Formulario para depósito directo : uno de los formularios más solicitados, la inscripción para depósito directo ahora está disponible en la aplicación.

: uno de los formularios más solicitados, la inscripción para depósito directo ahora está disponible en la aplicación. Transferencias más simples entre cuentas: las transferencias ahora son aún más fáciles, incluidas las transferencias estándares, anticipos de dinero de cuentas de crédito y transferencias de corretaje.

las transferencias ahora son aún más fáciles, incluidas las transferencias estándares, anticipos de dinero de cuentas de crédito y transferencias de corretaje. Información mejorada sobre cuentas de hipoteca: información clave, como estados de cuenta de facturación, de fondos en custodia (escrow) y fiscales, ahora está disponible directamente en la aplicación.

Descargue la aplicación móvil de U.S. Bank en la App Store y en Google Play.

Información sobre U.S. Bancorp

U.S. Bancorp, con 74,000 empleados y $482,000 millones de activos al 30 de junio de 2019, es la compañía madre de U.S. Bank, el quinto banco comercial más grande en los Estados Unidos. Este banco, cuya sede se encuentra en Minneapolis, combina sus equipos de relaciones, sus sucursales y su red de ATM con herramientas móviles y en línea que les permiten a los clientes realizar transacciones bancarias de la manera, en el momento y desde el lugar que ellos prefieran. U.S. Bank está comprometido a servir como un socio financiero de confianza a millones de clientes (minoristas, empresariales, de manejo de activos financieros, de procesamiento de pagos, comerciales y corporativos y de servicios de inversión) a través del país y alrededor del mundo, el cual es un compromiso que el Instituto Ethisphere ha reconocido nombrándonos una de las compañías más éticas del mundo en el 2019 (2019 World’s Most Ethical Company). Visite U.S. Bank en usbank.com o síguenos en los medios sociales para estar al tanto de las noticias dentro de la compañía.

Los productos y servicios de inversión:

NO SON UN DEPÓSITO * NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC * PUEDEN PERDER VALOR * NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO * NO ESTÁN ASEGURADOS POR NINGUNA AGENCIA FEDERAL

La aprobación del préstamo está sujeta a la aprobación de crédito y a las normas del programa. No todos los programas de préstamos están disponibles en todos los estados para todos los montos de préstamos. Las tasas de interés y los términos del programa están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite usbank.com para obtener más información sobre los productos y servicios de U.S. Bank. Los productos Hipotecarios, los productos sobre el Capital de la Vivienda y los productos Crediticios se ofrecen a través de U.S. Bank National Association. Los productos de depósito son ofrecidos por U.S. Bank National Association. Miembro FDIC. ©2019 U.S. Bank.

Zelle y las marcas relacionadas con Zelle son propiedad exclusiva de Early Warning Services, LLC y se utilizan aquí bajo licencia.

Contacts

Antoine J. LaFromboise, U.S. Bank



antoine.lafromboise@usbank.com 612-303-0793