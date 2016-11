7 tips para hacer compras en Black Friday

Como ya es tradición, la temporada de compras navideñas arranca el viernes.

Cientos de consumidores, después del Día de Acción de Gracias, abarrotarán los centros comerciales en el llamado Black Friday (Viernes Negro) para hacer sus compras en las primeras horas de la mañana cuando los artículos se ofrecen a precios de rebaja. Sin embargo, en la batalla campal para alcanzar los precios de quemazón, no siempre las compras se realizan de forma inteligente y, peor aún: se corre el riesgo de caer en algunas trampas que a veces se presentan tras esas gangas fantásticas.

Es así que para obtener las mejores ofertas en el esperado día, evitar los engaños y no salirse del presupuesto establecido de gastos, la organización no lucrativa Consumer Reports (CR) ofrece estos siete consejos:

1. Buena investigación

Prepararse significa estudiar los anuncios publicitarios de forma impresa y en línea (online). En los sitios web de Black Friday —como bfads.net, bestblackfriday.com, gottadeal.com y theblackfriday.com— se tienen toneladas de anuncios y muchos de estos permiten filtrar las búsquedas por categoría de producto.

2. Comparar los precios

Para lograr los mejores precios, CR recomienda echar un vistazo antes de salir de casa en algunos de los sitios de comparación —como FatWallet, PriceGrabber.com, PriceWatch.com, Shopping.com y ShopZilla— para estar seguros de que no hay otro lugar mejor que el que hemos escogido para comprar el artículo que queremos.

Hay que echar también un vistazo en Google Shopping y NexTag.com; así como en aplicaciones, como ShopSavvy y BuyVia, que permiten escanear códigos de barras para comparar precios, obtener descuentos y cupones de puntuación de los minoristas locales.

3. Ser leal

Las tiendas suelen tener programas de lealtad que ofrecen en primer lugar ventas y promociones a sus miembros, por ello resulta bueno para el bolsillo inscribirse en las alertas de Black Friday sobre promociones, cupones y descuentos. Estas alertas incluso dejan saber si los productos que se buscan están disponibles en stock para una opción de compra en línea y recogida en la tienda, con la que se ahora el costo de envío.

4. Consultar los sitios de los minoristas en las redes sociales

Las páginas de Facebook y Twitter de los minoristas más confiables y populares (como, por ejemplo Amazon, eBay y Walmart, entre otros) son una gran manera de averiguar sobre ofertas y promociones. Esos minoristas a menudo recompensan a los clientes que les dan “like” o los siguen con alertas especiales de sus descuentos e incentivos de Black Friday.

5. Estar bien conectado

Antes de dirigirse a la tienda, CR recomienda tener el teléfono completamente cargado y con algunas de las aplicaciones de comparación de compras mencionadas anteriormente, así con las aplicaciones ShopKick, SlickDeals, Shopula y RetailMeNot. Esto permite no solo comparar los precios sino también para realizar pedidos.

6. Establecer un presupuesto de gasto y ceñirse a éste

Esto suena simple pero, de acuerdo con CR, las ventas del Black Friday, especialmente de las promociones especiales que se ofrecen en cantidades limitadas, están diseñadas para motivar a los consumidores a visitar la tienda y venderles algo más.

Esta recomendación es clave para los compradores impulsivos. De ser uno de ellos, lo recomendado para el auto control es hacer las compras con dinero en efectivo y evitar el uso de las tarjetas de crédito. Y de ser una persona disciplinada económicamente, hacer las compras con una tarjeta de crédito que duplique la garantía del fabricante y pagar de inmediato, antes que se acumule cualquier interés.

7. Revisar de antemano todas las políticas de la tienda

Siempre es bueno comprobar por adelantado las políticas de devolución e intercambio que las tiendas tienen para las ventas del Black Friday. CR recomienda asegurarse que la tienda no cobrará una tarifa de reposición de existencias por ningún artículo que se devuelva.

Otras recomendaciones

Para no perder dinero tras una compra de algún artículo que salió descompuesto o incompleto, no cumplió las expectativas de lo que se buscaba, se compró en talla equivocada o simplemente no gusto, se recomienda:

Conservar los recibos y estar pendiente de la fecha de inspiración para devolución o cambios.

Si la compra se realiza a crédito, investigar cuáles son los términos del contrato. Se debe dar especial atención a la tasa de interés y a la cantidad total que se tendrá que pagar.

Si la compra se realiza por “apartado” (o lay a way), se debe de estudiar todos los términos que se aplican para su devolución o cambio.

Horarios a tener en cuenta

Te proporcionamos aquí los horarios establecidos por algunas tiendas para abrir sus puertas a los consumidores en su Black Friday (viernes, 25 de noviembre):

Bath and Body Works: a partir de las 6:00 a.m. del viernes.

Bed Bath & Beyond: a partir de las 6:00 a.m. del viernes.

Best Buy: desde las 5:00 p.m. del Día de Acción de Gracias hasta la 1 a.m. del viernes, y vuelve abrir sus puertas a partir de las 8:00 a.m.

Big 5 Sporting Goods: de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. del viernes.

Burlington Coast Factory: a partir de las 7:00 a.m. del viernes.

Home Depot: a partir de las 6:00 a.m. del viernes

JC Penney: a partir de las3:00 p.m. del Día de Acción de Gracias a las 5:00 p.m. del vienes (este horario se aplica tanto para las ventas en las tiendas y por línea)

Kmart: a partir de las7:00 p.m. del Día de Acción de Gracias a las 2:00 p.m. del viernes

Kohl’s: a partir de las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias hasta la medianoche del viernes.

Macy’s: a partir de las 5:00 p.m. del Día de Acción de a las 2:00 a.m. del viernes, para volver abrir sus puertas a las 6:00 a.m.

Target: a partir de las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias a las 11:00 p.m. del viernes.

Walmart: la mayoría de estas tiendas están abiertas las 24 horas, pero comenzarán su evento de Black Friday a partir de las 6:00 p.m. del Día de Acción de Gracias.